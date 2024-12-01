Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIS Semarang vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Gol Tunggal Gali Freitas Hasilkan 3 Poin

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |17:36 WIB
Hasil PSIS Semarang vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Gol Tunggal Gali Freitas Hasilkan 3 Poin
PSIS Semarang menang 1-0 atas Semen Padang di Liga 1 2024-2025 berkat Paulo Gali Freitas (Foto: Instagram/@psisfcofficial)
A
A
A

MAGELANG – Hasil PSIS Semarang vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (1/12/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Mahesa Jenar.

Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Paulo Gali Freitas (11’). Tuan rumah pun kembali ke jalur kemenangan.

Gali Freitas mencetak gol tunggal kemenangan PSIS Semarang vs Semen Padang (Foto: Instagram/@psisfcofficial)

Jalannya Pertandingan

PSIS yang bertindak sebagai tuan rumah langsung tampil menekan pertahanan Semen Padang. Alfeandra Dewangga dan kolega mencoba mencuri keunggulan dengan serangan-serangan cepat.

Pada menit ke-11, Gali Freitas (11’) akhirnya berhasil mencetak gol ke gawang Semen Padang. Pemain berpaspor Timor Leste itu sukses melepaskan tembakan keras yang kemudian membentur badan dari kiper Semen Padang Dicky Indrayana.

Gali Freitas dinyatakan sebagai pencetak gol, setelah gol tersebut sempat disebut ‘bunuh diri’ dari Dicky. Semen Padang yang tertinggal satu gol mencoba merespons dengan skema serangan balik.

Namun, tim besutan Eduardo Almeida itu terpantau sulit mengembangkan permainan. Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan hingga babak pertama dinyatakan selesai. PSIS unggul atas Semen Padang di paruh pertama dengan skor tipis 1-0.

Memasuki babak kedua, Semen Padang mencoba menyamakan kedudukan dengan serangan masif dari sisi sayap. Kabau Sirah berhasil mengontrol permainan dengan intensitas serangan tinggi.

