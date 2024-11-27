PSIS Semarang Resmi Rekrut Striker Tajam Berpaspor Brasil Gustavo Souza

SEMARANG – PSIS Semarang resmi merekrut striker Gustavo Souza. Pemain asal Brasil itu diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan lini serang Laskar Mahesa Jenar jelang putaran dua Liga 1 2024-2025.

Klub berkostum biru itu mengambil langkah cepat untuk merekrut Gustavo sebelum bursa transfer jeda kompetisi dibuka pada Desember 2024. Pemain berusia 28 tahun itu nantinya sudah bisa bermain mulai bulan depan.

CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi mengatakan, perekrutan Gustavo sudah melalui proses scouting dari tim kepelatihan. Ia berharap, striker anyarnya itu bisa melengkapi lini serang yang dianggap kurang memuaskan.

"Gustavo merupakan pemain pilihan tim pelatih yang didatangkan lebih awal supaya persiapan menghadapi putaran kedua lebih awal. Semoga cepat beradaptasi dengan suasana di Semarang dan sepakbola Indonesia serta bawa PSIS lebih baik lagi musim ini," tutur Yoyok dikutip dari laman PT LIB, Rabu (27/11/2024).

Sebelum ke PSIS Semarang, Gustavo merupakan penyerang andalan klub papan atas Liga El Savador, LA Firpo. Ia tampil luar biasa pada musim ini dengan catatan 14 gol dari 18 pertandingan.

Gustavo memimpin daftar top skor sementara Liga El Savador dengan koleksi golnya itu. Pelatih Gilbert Agius mengatakan, sudah memantau sang pemain sejak lama.