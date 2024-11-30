BREAKING NEWS: Giovanni van Bronckhorst Resmi Dipecat Besiktas

PELATIH keturunan Indonesia, Giovanni van Bronckhorst resmi dipecat Besiktas. Keputusan itu dibuat mengingat performa buruk yang diraih Besiktas dalam beberapa laga terakhir hingga membuat klub tersebut terpental dari empat besar Liga Turki 2024-2025.

“Besiktas memecat Giovanni van Bronckhorst. Besiktas memecat Van Bronckhorst tak sampai enam bulan,” bunyi laporan dari ESPN Belanda, dikutip Sabtu (30/11/2024).

Ya, Van Bronckhorst sejatinya baru menjabat sebagai pelatih Besiktas di awal musim 2024-2025. Ia datang dengan berbagai prestasi mentereng.

Seperti saat di Liga Belanda, Van Bronckhorst berhasil membawa Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie 2026-2017. Hal itu jelas sangat luar biasa kala itu karena ia mampu mengakhiri dominasi Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven di Liga Belanda.

Beralih ke Liga Skotlandia, Van Bronckhorst pernah membawa Rangers FC juara Piala Skotlandia 2021-2022 dan runner-up Liga Europa di musim yang sama. Dengan prestasi mentereng itu, Besiktas pun berani mengontrak Van Bronckhorst hingga Juni 2026.

Sayangnya tak sampai enam bulan sejak ditunjuk pada 1 Juli 2024, Van Bronckhorst langsung dipecat. Besiktas saat ini terdampar di posisi enam klasemen dengan 21 angka, terpaut 13 poin dari Galatasaray di puncak klasemen.