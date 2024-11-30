Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025: Harry Kane Cs Permalukan Tuan Rumah?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |11:45 WIB
Prediksi Skor Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025: Harry Kane Cs Permalukan Tuan Rumah?
Laga Borussia Dortmund vs Bayern Munich. (Foto: Bayern Munich)
A
A
A

PREDIKSI skor Borussia Dortmund vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025 akan diulas Okezone. Akankah Harry Kane cs permalukan tuan rumah?

Ya, big match akan tersaji di pekan ke-12 Bundesliga 2024-2025. Ada laga Borussia Dortmund vs Bayern Munich yang akan digelar di Signal Iduna Park, Dortmund, pada Minggu, 1 Desember 2024 pukul 00.30 WIB.

Bayern Munich

Bayern Munich dalam tren positif jelang laga ini. Mereka belum terkalahkan di Liga Jerman 2024-2025 dengan mencatatkan 9 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 11 laga yang telah dijalani.

Alhasil, Bayern Munich bertengger di puncak klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Mereka unggul hingga 6 poin saat ini dari Eintracht Frankfurt yang mengekor di posisi kedua.

Kondisi berbeda dialami Borussia Dortmund. Mereka masih tampil inkonsisten di Liga Jerman pada musim ini.

Dari 11 laga yang dijalani, Borussia Dortmund hanya menang 6 kali. Sisanya, dia meraih 1 hasil imbang dan harus menelan 4 kekalahan.

Alhasil, Dortmund masih ada di posisi kelima pada klasemen sementara Bundesliga 2024-2025. Mereka total sudah mendapat 19 poin saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
