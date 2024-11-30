Advertisement
LIGA ITALIA

Jay Idzes Cetak Gol dan Bantu Venezia FC Raih Poin saat Tandang ke Markas Bologna di Liga Italia 2024-2025 Dini Hari Nanti?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |19:42 WIB
Jay Idzes Cetak Gol dan Bantu Venezia FC Raih Poin saat Tandang ke Markas Bologna di Liga Italia 2024-2025 Dini Hari Nanti?
Jay Idzes berpotensi mencetak gol di laga Bologna vs Venezia FC. (Foto: Instagram/@jayidzes)
JAY Idzes mencetak gol dan membantu Venezia FC meraih poin saat tandang ke markas Bologna di lanjutan pekan ke-14 Liga Italia 2024-2025? Minggu, 1 Desember 2024 pukul 02.45 WIB, Venezia FC akan tandang ke markas Bologna.

Lawan yang dihadapi Venezia FC bukanlah tim kaleng-kaleng. Rossoblu -julukan Bologna- merupakan kontestan Liga Champions 2024-2025.

Duel Bologna dengan Aston Villa di Liga Champions 2024-2025

(Duel Bologna dengan Aston Villa di Liga Champions 2024-2025)

Di Liga Italia 2024-2025, skuad asuhan Vincenzo Italiano ini juga tak bisa dikatakan jelek. Setelah melalui 13 pertandingan, Bologna duduk di posisi delapan dengan 18 angka.

Bologna saat ini terpaut 10 angka dari Fiorentina di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions 2025-2026. Di sisi lain, Venezia FC belum menemukan performa terbaik di bawah Eusebio Di Francesco.

Venezia FC saat ini terdampar di posisi juru kunci Liga Italia 2024-2025 dengan delapan angka. Jay Idzes dan kawan-kawan terpaut tiga angka dari Genoa di posisi 17, atau batas aman tim yang tidak terdegradasi ke Serie B.

Menurut media-media Italia, nasib Eusebio Di Francesco ditentukan di laga dini hari nanti. jika Venezia FC kalah, palu pemecatan hampir pasti diketuk manajemen Venezia FC kepada eks pelatih yang membawa AS Roma lolos semifinal Liga Champions 2017-2018 tersebut.

