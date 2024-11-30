Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kisah Virgil van Dijk, Pemain Keturunan Indonesia yang Bikin Kylian Mbappe Tak Berkutik di Liga Champions 2024-2025

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |03:03 WIB
Kisah Virgil van Dijk, Pemain Keturunan Indonesia yang Bikin Kylian Mbappe Tak Berkutik di Liga Champions 2024-2025
Pemain Liverpool, Virgil van Dijk bersinar saat melawan Real Madrid. (Foto: Instagram/liverpoolfc)
KISAH Virgil van Dijk menarik diulas. Sebab, pemain keturunan Indonesia itu belum lama ini bikin Kylian Mbappe tak berkutik di Liga Champions 2024-2025. Tak ayal, ia sukses membawa Liverpool menang meyakinkan dengan skor 2-0 atas Real Madrid.

Bertanding di Anfield Stadium, Kamis (28/11/2024) dini hari WIB, laga seru tersaji di matchday kelima Liga Champions 2024-2025 yang mempertemukan Liverpool dan juga Real Madrid.

Sebelum laga, Real Madrid menjadi pihak yang diunggulkan. Secara mereka dihuni oleh para pemain bintang. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir The Reds juga selalu kesulitan untuk berhadapan dengan juara 15 kali Liga Champions itu.

Namun di lapangan, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Virgil van Dijk dan kawan-kawan sukses membuat pasukan Los Blancos tak bergeming. Liverpool mampu bermain menekan yang membuat anak asuh Ancelotti minim peluang.

Liverpool vs Real Madrid

Terlebih di laga ini pemain bintang mereka, yakni Kylian Mbappe sama sekali tidak diberi ruang untuk mengembangkan permainannya. Pemain berkebangsaan Prancis itu selalu mendapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Liverpool termasuk pemain keturunan Indonesia, Virgil van Dijk.

Pada salah satu momen, Kylian Mbappe benar-benar tak berkutik menghadapi Virgil van Dijk. Eks pemain AS Monaco itu bahkan sempat dibuat tersungkur oleh Van Dijk karena kalah berduel.

Halaman:
1 2
      
