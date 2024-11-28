Hasil Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions 2024-2025: Kylian Mbappe Gagal Penalti, The Reds Menang 2-0!

HASIL Liverpool vs Real Madrid di matchday kelima Liga Champions 2024-2025 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Anfield pada Kamis (28/11/2024) dini hari WIB, The Reds -julukan Liverpool- menang 2-0 atas Real Madrid!

Gol-gol Liverpool dalam laga ini dilesakkan Alexis Mac Allister pada menit 52 dan Cody Gakpo (72’). Laga sendiri berjalan sengit sejak awal laga.

Kedua tim mencoba melakukan tekanan ke pertahanan awal sejak babak pertama dimulai. Namun, skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Akhirnya gol yang ditunggu-tunggu publik Anfield tercipta di menit 52. Sepakan Alexis Mac Allister meluncur mulus ke gawang Real Madrid kawalan Thibaut Courtois. Berselang delapan menit, Los Blancos -julukan Real Madrid- berpeluang menyamakan kedudukan setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti.

(Kylian Mbappe gagal penalti. (Foto: X/@LFC)

Penalti didapat Real Madrid setelah Lucas Vazquez dijatuhkan Andy Robertson di kotak terlarang. Penyerang Real Madrid, Kylian Mbappe pun maju sebagai eksekutor.

Apes bagi Real Madrid, sepakan Kylian Mbappe dapat ditepis kiper Liverpool, Caoimhín Kelleher. Di menit 69, gantian Liverpool yang mendapat penalti setelah Mohamed Salah dijatukan fullback kiri Real Madrid, Ferland Mendy.