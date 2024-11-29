Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Matangkan Persiapan untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Timnas Indonesia Bakal Uji Coba Lawan Bali United!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |08:15 WIB
JAKARTA - Jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong telah merencanakan satu laga uji coba saat menjalani pemusatan latihan (TC) di Bali. Tepatnya STY mau Timnas Indonesia melawan Bali United pada 3 Desember 2024 untuk mematangkan strategi.

Sebagai persiapan turnamen yang dulunya disebut Piala AFF itu, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- saat ini sudah mulai TC di Bali. TC tersebut berlangsung sejak 28 November sampai 4 Desember 2024.

Selama TC nanti, Shin Tae-yong mengakui tim asuhannya memang membutuhkan laga uji coba untuk mematangkan persiapan tim. Padahal, sebelumnya Timnas Indonesia tidak ada agenda untuk menjalani laga uji coba.

"Di sini sampai tanggal 4 desember, dan tanggal 3 Desember akan bertanding melawan Bali United," kata Shin Tae-yong dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Shin Tae-yong

Pelatih asal Korea Selatan tersebut ingi ada laga uji sebagai penutup TC Timnas Indonesia selama di Bali. Nantinya, dari 33 pemain hanya 23 nama yang akan dibawa untuk Piala AFF 2024.

