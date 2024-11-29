Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Sudah Lama Tak Dipanggil STY

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |08:03 WIB
4 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Sudah Lama Tak Dipanggil STY
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
ADA 4 pemain keturunan yang perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Ya, ada empat pemain keturunan masuk ke dalam daftar 33 nama yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia yang bakal digelar di Bali.

Harapannya tentu keempat pemain keturunan itu bisa membantu Garuda untuk berjaya di turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Apalagi Timnas Indonesia akan mendapatkan tantangan berat sejak fase grup, di mana tim asuhan STY itu tergabung di Grup B bersama dengan Myanmar, Laos, Filipina, dan Vietnam.

Karena sadar berada di grup yang sulit, Shin Tae-yong pun memanggil pemain muda bertalenta Indonesia untuk menghadapi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menariknya, empat nama adalah pemain keturunan, lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Pemain Keturunan yang Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

4. Rafael Struick

Rafael Struick

Rafael Struick merupakan pemain keturunan Belanda-Indonesia yang sejatinya sudah menjadi langganan di Timnas Indonesia senior. Meski baru berusia 21 tahun, ia sudah menjadi andalan Shin Tae-yong di lini depan Garuda.

Kehadirannya pun dibutuhkan kembali oleh STY untuk tampil di Piala AFF 2024. Ia akan menjadi andalan STY lagi di lini depan Timnas Indonesia.

