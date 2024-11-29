Timnas Indonesia Salip Ranking FIFA Thailand dan Vietnam jika Kalahkan Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

TIMNAS Indonesia menyalip ranking FIFA Thailand dan Vietnam jika mengalahkan Australia dan Bahrain di matchday ketujuh dan Kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025? Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong baru saja naik ke peringkat 125 dunia setelah mendapatkan tambahan sekira 16 poin di FIFA Matchday November 2024.

Jumlah poin itu didapat Timnas Indonesia setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 19 November 2024. Meski naik ke peringkat 125 dunia dengan 1,135.10 angka, Timnas Indonesia masih menempati peringkat tiga ketimbang negara-negara ASEAN lain.

(Timnas Indonesia resmi naik 5 posisi di ranking FIFA November 2024. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

Timnas Indonesia masih kalah dari Thailand yang menempati peringkat 97 dunia dengan 1,228.24 angka dan Vietnam (116 dunia dengan 1,161.11 poin). Jika Timnas Indonesia mengalahkan Australia dan Bahrain pada Maret 2025, sanggupkah Marselino Ferdinan dan kawan-kawan melewati ranking FIFA kedua rivalnyatersebut?

Menurut perhitungan Okezone, Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 119 dunia jika menjadi Piala ASEAN Mitsusbishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dengan asumsi menyapu bersih delapan pertandingan dengan kemenangan, Timmnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan 18,52 poin tambahan di ranking FIFA.

Alhasil, perolehan poin Timnas Indonesia naik menjadi 1,153.62 angka. Perolehan itu belum cukup bagi Timnas Indonesia untuk menyalip Vietnam, apalagi Thailand. Namun, Timnas Indonesia bisa menyalip Vietnam jika menang atas Australia dan Bahrain pada Maret 2025.

Kemenangan atas Australia menghasilkan 20,7 poin di ranking FIFA. Sementara jika menang atas Bahrain, skuad Garuda meraup 16,45 poin.