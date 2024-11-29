Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

13 Klub Liga 1 Penyumbang Pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |17:08 WIB
13 Klub Liga 1 Penyumbang Pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Sebanyak 13 klub Liga 1 menyumbang pemain untuk Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT 13 klub Liga 1 penyumbang pemain Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. PSM Makassar sejauh ini menjadi yang terbanyak dengan mengirim empat pemain.

Shin Tae-yong memanggil 33 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali. Persiapan itu digelar sepanjang 28 November hingga 5 Desember 2024.

TC Timnas Indonesia jelang Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Bali (Foto: PSSI)

Namun, sebanyak 33 pemain itu akan dikerucutkan menjadi 23 nama saja. Hal tersebut sesuai dengan regulasi jumlah pemain dalam satu skuad di Piala AFF 2024.

Sebagian besar pemain berasal dari klub-klub Liga 1. Sebab, Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tidak termasuk agenda FIFA. Sehingga, pemain-pemain abroad tidak banyak dilibatkan.

Ditambah lagi, sejak awal PSSI dan Shin ingin memanfaatkan ajang ini untuk pematangan skuad. Maka dari itu, pemain-pemain yang dipakai sebagian besar berusia di bawah 23 tahun atau Timnas Indonesia U-23.

Pun begitu, etap ada sejumlah pemain abroad yang dipanggil. Mereka adalah Asnawi Mangkualam (Port FC), Rafael Struick (Brisbane Roar), Justin Hubner (Wolverhampton Wanderers), Pratama Arhan (Suwon FC), Ronaldo Kwateh (Muangthong United), Marselino Ferdinan (Oxford United), dan Ivar Jenner (FC Utrecht).

Halaman:
1 2
      
