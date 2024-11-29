Madura United vs Persebaya Surabaya: Paul Munster Tak Mau Bajul Ijo Remehkan Lawan

SURABAYA - Persebaya Surabaya diunggulkan untuk menang atas Madura United yang kini tengah terpuruk di zona degradasi Liga 1 2024-2025. Menanggapi hal tersebut, pelatih Persebaya, Paul Munster justru tak mau Bajul Ijo –julukan Persebaya– meremehkan Madura United dan tetap fokus meraih kemenangan di pekan ke-12 Liga 1 2024-2025, pada Senin 2 Desember 2024 nanti.

Pertandingan melawan Madura United juga bakal menjadi adu gengsi sesama tim Jawa Timur yang bertetangga. Laga yang bertajuk Duel Surabaya Madura, atau Suramadu ini juga jadi pembuktian Persebaya untuk bertahan di puncak klasemen sementara, berbanding terbalik dengan Laskar Sapppe Kerap, julukan Madura United yang berada di zona degradasi posisi 17 klasemen sementara.

BACA JUGA: Curhat Pilu Mees Hilgers soal Cedera yang Buatnya Terpaksa Absen Bela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Paul Munster menuturkan, kesiapannya menghadapi laga padat di bulan Desember mendatang, di awali laga melawan Madura United. Dimana di bulan Desember timnya harus melewati tiga laga kandang dan tiga laga tandang, yang nyaris semuanya berat. Bagi Munster, berada di kompetisi Indonesia membuatnya tak bisa berbuat banyak dan harus beradaptasi.

"Kenyataannya, saya sudah pernah berada di Indonesia dan tahu bagaimana situasinya. Saya harus beradaptasi dan tidak komplain. Kami fokus sepenuhnya pada laga melawan Madura United. Itu satu-satunya perhatian kami sekarang," kata Paul Munster saat latihan, dikutip Jumat (29/11/2024).

Munster tak ingin meremehkan begitu saja Madura United meski secara klasemen sementara jauh berada di bawah. Apalagi Madura United di dua pertandingan juga kalah beruntun dari Persija Jakarta dan Arema FC.

"Semua pertandingan di liga ini sulit. Jika Anda mulai meremehkan, itu akan menjadi masalah besar. Kami tidak akan meremehkan Madura United. Kami harus fokus pada diri kami sendiri dan berjuang 100 persen," kata dia.