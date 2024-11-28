Shin Tae-yong: Marselino Ferdinan Punya Kesempatan Jadi Pemain seperti Son Heung-min!

SHIN Tae-yong puji Marselino Ferdinan setinggi langit. Shin Tae-yong menyebut Marselino Ferdinan punya kesempatan menjadi pemain seperti Son Heung-min.

Marselino Ferdinan baru saja pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas klub sekuat Arab Saudi di pentas Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua gol yang dicetaknya membawa skuad Garuda menang untuk pertama kalinya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tak hanya membawa Timnas Indonesia menang. Dua gol yang dicetak Marselino juga membuatnya menjadi man of the match di laga tersebut.

Penampilan ciamik Marselino Ferdinan menyedot perhatian publik. Tak terkecuali dari sahabat Shin Tae-yong, Lee Kyung Kyu, yang kebetulan juga menyaksikan langsung kemenangan bersejarah Timnas Indonesia atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024.

Lee Kyung Kyu cukup penasaran dengan sosok Marselino Ferdinan. Dia langsung bertanya kepada Shin Tae-yong bagaimana proses menemukan pemain bertalenta seperti itu.

Menjawab hal itu, Shin Tae-yong mengatakan sudah mengendus bakat eks pemain Persebaya Surabaya itu sejak umurnya masih 17 tahun. Hingga kini, Marselino pun masih jadi pemain andalannya di Timnas Indonesia.

“Saya pilih dia untuk masuk Timnas Indonesia senior sejak dia berusia 17 tahun. Sekarang dia (Marselino) sudah berusia 20 tahun,” kata Shin Tae-yong, dikutip dari kana youtube Lee Kyung Kyu, Kamis (28/11/2024).

Shin Tae-yong bahkan tidak main-main karena langsung memberi kepercayaan kepada Marselino Ferdinan bermain di skuad senior kendati umurnya masih muda. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengakui Marselino punya kepercayaan diri dan keberanian yang tinggi sehingga membuatnya kepincut.

“Dia itu tingkat percaya diri tinggi, berani, dan energi semangat mudanya sangat tinggi,” ungkap Shin Tae-yong.