HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rivaldo Pakpahan Bangga Dipanggil ke Timnas Indonesia, Janji Kerja Keras demi Tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |19:18 WIB
Rivaldo Pakpahan Bangga Dipanggil ke Timnas Indonesia, Janji Kerja Keras demi Tampil di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Rivaldo Pakpahan girang bisa dipanggil ke Timnas Indonesia (Foto: PT LIB)
RIVALDO Pakpahan mengaku bangga karena mendapat panggilan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Meski begitu, gelandang Borneo FC itu tak ingin jemawa dengan pencapaiannya karena perjalanannya masih sangat jauh.

Borneo FC mengirim dua pemainnya ke TC Timnas Indonesia di Bali dalam persiapan Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Selain Rivaldo, ada nama Daffa Fasya yang berposisi sebagai penjaga gawang.

Tur Trofi Piala AFF

Bagi Rivaldo, ini menjadi pengalaman pertamanya mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Tapanuli Utara itu mengaku sangat senang karena mendapat kesempatan ini.

“Kesan pertama bangga tapi tidak membuat saya jemawa,” kata Rivaldo, dikutip situs resmi PT LIB, Kamis (28/11/2024).

Namun, pemain berusia 21 tahun itu tak ingin besar kepala. Pasalnya, Rivaldo masih harus bersaing dengan pemain lainnya untuk bisa masuk ke skuad final Timnas Indonesia di Piala AFF 2024.

Rivaldo menyatakan fokus 100 persen selama menjalani TC Timnas Indonesia di Bali. Ia bakal bekerja keras semaksimal mungkin demi membuat Shin Tae-yong jatuh hati.

Halaman:
1 2
      
