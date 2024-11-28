Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara Asia yang Diprediksi Lolos Piala Dunia 2026 via Babak Ketiga Kualifikasi, Nomor 1 Tetangga Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |18:34 WIB
6 Negara Asia yang Diprediksi Lolos Piala Dunia 2026 via Babak Ketiga Kualifikasi, Nomor 1 Tetangga Indonesia
Timnas Korea Selatan termasuk satu dari enam negara Asia yang diprediksi lolos ke Piala Dunia 2026 via babak ketiga (Foto: Instagram/@thekfa)
BERIKUT enam negara Asia yang diprediksi lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga kualifikasi. Salah satunya adalah tetangga Indonesia.

Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah memainkan enam pertandingan. Peta persaingan di tiap grup sudah mulai terlihat arahnya.

Logo Piala Dunia 2026

Lalu, siapa saja enam negara Asia yang diprediksi lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga kualifikasi? Simak ulasan berikut ini.

6 Negara Asia yang Diprediksi Lolos Piala Dunia 2026 via Babak Ketiga Kualifikasi

6. Timnas Uzbekistan

Timnas Uzbekistan

Negara pecahan Uni Soviet ini sedang bertengger di posisi dua Grup A dengan 13 poin. Uzbekistan berjarak tiga angka dari Timnas Iran di puncak klasemen.

The White Wolf dalam posisi cukup menguntungkan hingga matchday enam. Sebab, mereka unggul tiga poin dari Timnas UEA di urutan tiga.

5. Timnas Irak

Timnas Irak

Negeri 1001 Malam nangkring di posisi dua Grup B dengan nilai 11 dari enam laga. Irak tertinggal tiga poin dari Timnas Korea Selatan di puncak klasemen.

Namun, posisi The Lions of Mesopotamia pun tidak aman-aman banget. Sebab, mereka hanya unggul dua angka dari Timnas Yordania di posisi tiga.

4. Timnas Iran

Timnas Iran

Salah satu langganan Piala Dunia dari Asia ini masih di jalurnya untuk lolos langsung. Hanya tiga juara grup dan tiga runner-up grup yang akan lolos langsung ke putaran final di Amerika Utara.

Iran saat ini menghuni posisi teratas Grup A dengan 16 poin. Mereka cukup meraih dua kemenangan lagi pada Maret 2025 untuk memesan tiket.

