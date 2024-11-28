3 Pemain Keturunan Indonesia yang Kena Sindir Miliano Jonathans, Nomor 1 Ole Romeny!

SEBANYAK 3 pemain keturunan Indonesia yang kena sindir Miliano Jonathans akan diulas Okezone. Miliano Jonathans yang saat ini bermain untuk klub Vitesse Arnhem, belum lama ini diwawancarai salah satu media ternama Belanda, Voetbalzone.

Dalam wawancara ini, pemain yang memiliki keturunan Depok ini berbicara banyak hal, termasuk Timnas Indonesia. Saat itu, Miliano Jonathans menyebut seharusnya PSSI melirik para pemain keturunan di kasta kedua Liga Belanda (Eerste Divisie). Sebab menurutnya, para pemain ini tidak kalah secara kemampuan dibanding para pemain di Eredivisie.

Namun, yang menjadi sorotan, Miliano Jonathans membandingkan pemain yang reguler bermain di Eerste Divisie dengan para pemain keturunan yang sudah Bergabung dengan Timnas Indonesia, namun hanya menjadi penghangat bangku cadangan saja di klub Eredivisie.

“Kita sempat ngobrol soal itu sekali bahwa mereka (PSSI) lebih memilih pemain dari Eredivisie. Tap,i menurut saya, lebih baik punya pemain yang rutin main di Keuken Kampioen Divisie (Eerste Divisie) daripada pemain yang cuma duduk di bangku cadangan di Eredivisie,” kata Miliano Jonathans kepada Voetbalzone dikutip Kamis (28/11/2024).

Berkaca pada pernyataan itu, secara tidak langsung Miliano Jonathans telah menyindir setidaknya 3 pemain keturunan yang sudah bergabung ke Timnas Indonesia. Siapa saja?

Berikut 3 pemain keturunan Indonesia yang disindir Miliano Jonathans:

3. Eliano Reijnders





Nama pertama yang masuk kategori kena sindiran Miliano Jonathans adalah Eliano Reijnders. Adik dari gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders, ini memang lebih banyak sebagai bangku cadangan di klubnya, PEC Zwolle.

Eliano Reijnders sempat menjadi andalan PEC Zwolle di musim lalu. Namun, di musim ini ia banyak tersisihkan dan lebih sering masuk dari bangku cadangan.