HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Kiper Timnas Indonesia Bocorkan Kelebihan Shin Tae-yong jika Dibandingkan Juru Taktik Lain

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |09:27 WIB
Pelatih Kiper Timnas Indonesia Bocorkan Kelebihan Shin Tae-yong jika Dibandingkan Juru Taktik Lain
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Kim Bong-soo merasa senang bisa bekerja sama dengan Shin Tae-yong di skuad Garuda. Menurut Kim Bong-soo, Shin Tae-yong adalah pelatih hebat yang berbeda dengan juru taktik kebanyakan, salah satu hal yang jadi pembeda adalah STY peduli akan pembinaan pemain muda.

Kim Bong-soo ditunjuk sebagai pelatih penjaga gawang Skuad Garuda sejak 2021. Sebelum menjadi asisten STY, Kim sudah kenyang pengalaman bekerja sama dengan banyak pelatih kawakan.

Mulai dari Juergen Klinsmann, Hong Myung-bo, hingga Park Hang-seo. Menurut Kim, masing-masing pelatih mempunyai karakteristik tersendiri yang menjadi ciri khasnya.

"Setiap pelatih mempunyai karakter masing-masing," kata Kim dikutip dari kanal Youtube Timnas Indonesia, Kamis (28/11/2024).

Kim mengakui, perbedaan karakteristik antara para pelatih itu terlihat cukup mencolok. Namun menurutnya, sosok Shin Tae-yong adalah pelatih yang paling peduli dengan pembinaan pemain muda, serta dekat dengan staf kepelatihannya.

Shin Tae-yong

"Dari (Juergen) Klinsmann saya belajar banyak tentang hal detail. Dari Hong Myung-bo saya mendapat contoh pelatih yang keras dan disiplin. Lalu Park Hang-seo menurut saya dia sosok pelatih yang baik," ungkap Kim.

