HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arkhan Fikri dan Achmad Maulana Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Bos Arema FC Ikut Senang

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |03:54 WIB
Arkhan Fikri dan Achmad Maulana Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Bos Arema FC Ikut Senang
Pemain Arema FC, Arkhan Fikri saat bela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
MALANG – Manajer Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas, ikut senang dua pemainnya, Achmad Syarif Maulana dan Arkhan Fikri dipanggil Timnas Indonesia untuk main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Menurutnya Achmad dan Arkhan sanagt layak akan pemanggilan itu lantaran sudah bekerja keras selama di Arema FC.

Ya, nama Achmad dan Arkhan masuk ke dalam daftar 33 pemain pilihan pelatih Shin Tae-yong untuk persiapan menghadapi turnamen yang dulunya disebut Piala AFF tersebut. Masuknya dua nama darı Arema FC ini memang tak begitu mengejutkan.

Secara performa Arkhan Fikri dan Achmad Syarif Maulana, tergolong stabil di 11 laga Liga 1 musim 2024-2025 ini. Achmad Syarif misalnya sepanjang musim 2024 - 2025, memang tergolong berkualitas. Total ada 11 penampilan dengan 929 menit bermain, dan mencetak satu gol ketika melawan Madura United lalu.

Sedangkan Arkhan Fikri, menjadi pemain kunci di lini tengah Arema FC. Pesepakbola berusia 19 tahun ini sudah tampil dalam 922 menit di 11 pertandingan terakhirnya. Penampilannya bersama gelandang asing Pablo Oliveira, membuat lini tengah Singo Edan solid di beberapa kali pertandingan.

Achmad Syarif Maulana

Wiebie Dwi Andriyas menuturkan, rasa senangnya akan pemanggilan dua pemain mudanya dipanggil oleh Timnas Indonesia di Piala AFF. Bagi Arema FC pemanggilan Timnas Indonesia itu sebuah kebanggaan.

"Tentu kita senang dengan pemanggilan ini. Arema FC sebagai klub Achmad Maulana dan Arkhan Fikri merasa ini adalah sebuah kebanggaan," ucap Wiebie Dwi Andriyas, saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (28/11/2024).

Bagi Wiebie, kedua pemain muda itu memang menunjukkan performa stabil dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan Achmad Syarif Maulana sempat mencetak gol di laga tandang melawan Madura United.

