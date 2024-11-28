Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ernando Adi Cedera, Andhika Ramadhani Siap Bekerja Keras demi Posisi Kiper Utama Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |03:33 WIB
Ernando Adi Cedera, Andhika Ramadhani Siap Bekerja Keras demi Posisi Kiper Utama Persebaya Surabaya
Kiper Persebaya Surabaya, Andhika Ramadhani. (Foto: Instagram/cakdhik)
A
A
A

SURABAYA – Pemain Persebaya Surabaya, Andhika Ramadhani bakal bekerja keras demi posisi kiper utama timnya tersebut. Peluangnya untuk membuktikan diri pun tengah terbuka karena penjaga gawang langganan Timnas Indonesia dan kiper utama Persebaya, Ernando Ari tengah dalam tahap pemulihan cedera.

Sejauh ini, Andhika menunjukkan performa solid di bawah mistar gawang Persebaya dalam dua laga terakhir Liga 1 2024-2025. Dua laga itu, saat Bajul Ijo -julukan Persebaya menang 1-0 atas PSIS Sabtu (2/11), tetapi dia kebobolan meskipun bermain apik ketika timnya menang 2-1 atas Persija Jakarta (22/11).

Kiper berusia 25 tahun itu sejauh ini sudah total mengemas 17 saves dari enam laga. Catatan itu menegaskan bahwa dia bertekad untuk bisa mempertahankan posisinya saat ini.

"Tetap, jadi nomor 1, kiper utama (Persebaya). Tetapi, kalau memang saya belum ditunjuk sebagai starting eleven ya harus siap. Tetap support siapa pun yang diturunkan Coach Paul Munster," kata Andhika dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (28/11/2024).

Andhika Ramadhani (instagram/cakdhik)

"Kami akan berlatih untuk kesempatan itu. Saya akan bertarung untuk posisi nomor satu. Saya akan berlatih, bekerja keras dan untuk keputusan selanjutnya siapa yang akan menjadi starter selanjutnya tergantung Coach PM (Paul Munster)," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
