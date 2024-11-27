8 Pemain yang Jadi Cadangan Mati Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Gagal Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Shin Tae-yong putuskan 8 pemain Timnas Indonesia ini belm main di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 8 pemain yang menjadi cadangan mati Shin Tae-yong di Timnas Indonesia gagal main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Shin Tae-yong memanggil puluhan pemain guna memimpin skuad Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, ada beberapa pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, tapi tak kunjung bermain di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena kalah saing. Sayangnya, pemain-pemain ini juga tidak dibawa Shin Tae-yong ke Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Penyebabnya karena fokus utama Shin Tae-yong adalah memanfaatkan tenaga pemain-pemain U-22. D saat bersamaan, pemain-pemain ini usianya di atas 22 tahun. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 8 Pemain yang Jadi cadangan Mati Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Gagal Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

8. Adi Satryo (PSIS Semarang)





Adi Satryo dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia dan Arab Saudi di matchday pertama dan kedua Grup C. Namun, ia hanya duduk manis di bangku cadangan karena kalah saing dari Maarten Paes.

7. Yance Sayuri (Malut United)





Yance Sayuri untuk pertama kalinya gabung Timnas Indonesia saat menjamu Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam Grup C. Sayangnya, ia gagal masuk daftar susunan pemain di kedua laga tersebut karena kalah saing dengan pemain lain.

6. Muhammad Riyandi (Persis Solo)





Seiring cedera yang dialami Ernando Ari, Muhammad Riyandi masuk skuad Timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi bulan ini. Namun, sulit bagi eks kiper Timnas Indonesia U-19 dan U-23 itu bersaing dengan Maarten Paes.