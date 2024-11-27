Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Pemain yang Jadi Cadangan Mati Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Gagal Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |10:02 WIB
8 Pemain yang Jadi Cadangan Mati Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Gagal Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024
Shin Tae-yong putuskan 8 pemain Timnas Indonesia ini belm main di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 8 pemain yang menjadi cadangan mati Shin Tae-yong di Timnas Indonesia gagal main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Shin Tae-yong memanggil puluhan pemain guna memimpin skuad Timnas Indonesia di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Namun, ada beberapa pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, tapi tak kunjung bermain di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena kalah saing. Sayangnya, pemain-pemain ini juga tidak dibawa Shin Tae-yong ke Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024.

Penyebabnya karena fokus utama Shin Tae-yong adalah memanfaatkan tenaga pemain-pemain U-22. D saat bersamaan, pemain-pemain ini usianya di atas 22 tahun. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 8 Pemain yang Jadi cadangan Mati Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Gagal Main di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

8. Adi Satryo (PSIS Semarang)

Adi Satryo

Adi Satryo dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Australia dan Arab Saudi di matchday pertama dan kedua Grup C. Namun, ia hanya duduk manis di bangku cadangan karena kalah saing dari Maarten Paes.

7. Yance Sayuri (Malut United)

Yance Sayuri

Yance Sayuri untuk pertama kalinya gabung Timnas Indonesia saat menjamu Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan keenam Grup C. Sayangnya, ia gagal masuk daftar susunan pemain di kedua laga tersebut karena kalah saing dengan pemain lain.

6. Muhammad Riyandi (Persis Solo)

Muhammad Riyandi

Seiring cedera yang dialami Ernando Ari, Muhammad Riyandi masuk skuad Timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi bulan ini. Namun, sulit bagi eks kiper Timnas Indonesia U-19 dan U-23 itu bersaing dengan Maarten Paes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187708/giovanni_van_bronckhorst-E4hs_large.jpg
Media Inggris Sebut Liverpool Mulai Siapkan Pengganti Giovanni van Bronckhorst jika Resmi Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187687/timur_kapadze_gagal_latih_timnas_indonesia-SH18_large.jpg
Media Uzbekistan Bongkar Penyebab Timur Kapadze Gagal Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187669/giovanni_van_bronckhorst_berpeluang_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_giovannivbronckhorst-tfJh_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Resmi dari Belanda Lagi? Giovanni van Bronckhorst Pole Position!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187518/shin_tae_yong_tiba_di_jakar_ta_malam_ini_shintaeyong7777-UAor_large.jpg
Shin Tae-yong Tiba di Jakarta Malam Ini, Resmi Takkan Latih Timnas Indonesia Lagi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/04/51/1651471/eng-hian-raih-emas-sea-games-2025-memang-wajib-tapi-banyak-faktor-penentu-fse.webp
Eng Hian: Raih Emas SEA Games 2025 Memang Wajib, Tapi Banyak Faktor Penentu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/25/gregoria_mariska_tunjung.jpg
PBSI Pasang Target Gila di SEA Games 2025: Tak Boleh Gagal!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement