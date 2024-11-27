Cerita Ragnar Oratmangoen yang Bangga Bisa Bela Timnas Indonesia hingga Kaget dengan Gilanya Suporter Garuda

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ragnar Oratmangoen mengaku sangat bangga bisa membela Garuda. Ia mengaku kini sangat antusias setiap membela Timnas Indonesia, salah satunya karena merasa senang bisa mendapatkan dukungan yang begitu luar biasa dari suporter Garuda.

Ragnar Oratmangoen merupakan salah satu pemain buah dari program naturalisasi Timnas Indonesia. Meski begitu, bukan berarti Ragnar merupakan 'orang asing' di Skuad Garuda.

Ragnar memiliki darah dari sang kakek, yang pindah dari Maluku ke Belanda pada tahun 1950-an. Oratmangoen sendiri adalah salah satu marga yang ada di Kepulauan Tanimbar, salah satu kabupaten di provinsi Maluku.

Lahir di Belanda, Ragnar kecil tak pernah menyangka masa depannya bakal berlabuh di Timnas Indonesia. Pasalnya, pemain FCV Dender itu sebelumnya selalu terpikir akan membela Timnas Belanda.

"Saat saya masih kecil, saya pikir menjadi pemain internasional akan menjadi hal yang luar biasa. Awalnya saya memikirkan tim Belanda, karena saya tidak tahu kalau saya bisa bermain untuk Indonesia," kata Ragnar dikutip dari Omroep Brabant, Rabu (27/11/2024).

Namun, Ragnar tak kunjung mendapat pemanggilan dari De Oranje -julukan Timnas Belanda- hingga berusia 25 tahun. Pada 2021, Ragnar yang menyadari punya keturunan dari Indonesia mulai melirik Skuad Garuda.

Tetapi, Ragnar masih bersabar karena ingin melihat perkembangan dan keseriusan Timnas Indonesia. Akhirnya, pada pengujung tahun 2023, Ragnar mengatasi keraguan itu. Dia resmi diproses naturalisasi PSSI pada awal 2024.