HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tanggapan Ivar Jenner soal Timnas Indonesia Lebih Beruntung saat Pakai Jersey Putih ketimbang Merah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |21:47 WIB
Tanggapan Ivar Jenner soal Timnas Indonesia Lebih Beruntung saat Pakai Jersey Putih ketimbang Merah
Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia kerap disebut lebih beruntung saat mengenakan jersey putih ketimbang baju utama yang berwarna merah. Lantas bagaimana tanggapan bintang Timnas Indonesia, Ivar Jenner akan jersey putih yang dianggap menjadi jimat kemenangan Garuda?

Ya, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong beberapa kali meminta Garuda memakai jersey putih meski tengah bermain di kandang. Hasilnya, Garuda beberapa kali merebut kemenangan, terutama di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Terbaru, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- memilih menggunakan jersey putih ketimbang merah saat memjamu Arab Saudi di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka pun berhasil meraih kemenangan 2-0 atas tim tamu tersebut.

Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi merupakan matchday keenam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Timnas Indonesia vs Arab Saudi (Isra Triansyah/MPI)

Menanggapi kabar jersey putih sebagai jimat kemenangan Timnas Indonesia, Ivar Jenner menegaskan tidak masalah Timnas Indonesia mengenakan jersey merah ataupun putih. Sebab, menurutnya, apapun warnanya akan tetap bangga bisa mengenakan jersey Timnas Indonesia.

"Saya suka jersey dua-duanya," kata Ivar Jenner di Jakarta, dikutip Jumat (22/11/2024).

Halaman:
1 2
      
