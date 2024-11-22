5 Wonderkid yang Tampil Moncer di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Marselino Ferdinan!

ADA 5 wonderkid yang tampil moncer di Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang menarik untuk diketahui. Apalagi salah satunya adalah bintang muda Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan.

Seperti biasa, disetiap turnamen selalu ada pemain muda yang tampil gemilang hingga layak disebut wonderkid. Meski dari segi usia masih muda, namun penampilan mereka kerap mampu menyaingi para pemain senior.

Beberapa pemain muda itu lantas ada yang mampu bersinar di ajang sebesar Kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Wonderkid yang Tampil Moncer di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

5. Kim Yu-song (Korea Utara)

Kim Yu-song adalah bek Timnas Korea Utara yang kini berusia 21 tahun. Ia sejauh ini baru mengemas lima laga bersama Timnas Korea Utara, namun semuanya terjadi di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Meski terbilang muda, Kim Yu-song selalu bermain 90 menit di enam laga tersebut. Tak heran jika FIFA menyoroti pemain yang bermain untuk klub Amnokgang SC tersebut.

4. Youssef Amyn (Irak)





Timnas Irak memiliki winger muda berbakat bernama Youssef Amyn. Pemain berusia 21 tahun itu kini sudah menjadi andalan utama Timnas Irak.

Selama di babak ketiga, sudah bermain di lima laga dan sukses mencetak satu gol. Saat ini, ia bermain untuk Al Wehda yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Arab Saudi 2024-2025.