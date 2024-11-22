Sikap Dewasa Calvin Verdonk Selepas Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi

JAKARTA - Sikap dewasa diperlihatkan bek Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Calvin Verdonk usai Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Verdonk tepatnya tak larut dalam kemenangan penting itu dan berharap sikap ingin menang di laga kontra Arab Saudi bisa terulang lagi di laga selanjutnya.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia berhasil pecundangi Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024. Dua gol kemenangan Skuad Garuda dicetak lewat gol-gol cantik Marselino Ferdinan pada menit 32 dan 57.

Akhirnya, Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan perdananya di Grup C setelah puasa kemenangan dalam lima laga sebelumnya. Kendati begitu, Verdonk malah menilai menang bukanlah segalanya. Dia punya pandangan yang berbeda.

Menurutnya, tekad para pemain untuk meraih kemenangan adalah yang terpenting. Verdonk pun memberi pesan kepada seluruh pemain Timnas Indonesia untuk tidak berpuas diri dan kembali bertekad meraih kemenangan di empat laga sisa Grup C.

“Menang bukan segalanya, namun tekad untuk menang adalah hal yang terpenting,” tulis Verdonk dalam akun instagramnya, Jumat (22/11/2024).

“Mari kita berusaha untuk lebih banyak lagi,” sambungnya.