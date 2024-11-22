Respons Bahagia Ragnar Oratmangoen Usai Ole Romeny Resmi Gabung Timnas Indonesia

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ragnar Oratmangoen mengaku senang saat mendengar kabar Ole Romeny resmi diproses untuk dinaturalisasi. Ia pun percaya hadirnya Ole Romeny akan mempertajam lini depan skuad Garuda.

Seperti diketahui, Romeny akan menjadi pemain keturunan terbaru yang akan menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela Timnas Indonesia. Hal tersebut ditandai usai striker FC Utrecht itu berfoto dengan Ketum PSSI, Erick Thohir, seusai laga Timnas Indonesia versus Jepang pada Sabtu (16/11) lalu.

Ragnar mengaku sangat senang mengetahui kabar Romeny bersedia untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebab, perjuangannya untuk membujuk striker berusia 24 tahun itu akhirnya tidak sia-sia.

“Saya sangat senang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya banyak berbicara dengannya. Saya mencoba meyakinkan dia,” kata Ragnar seusai pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi, dikutip Jumat (22/11/2024).

Pemain FCV Dender itu mengaku sudah tahu betul soal kualitas Romeny. Ragnar menilai, kehadiran pemain keturunan Medan itu bakal memberikan dampak positif untuk Timnas Indonesia, khususnya di sektor lini serang.

“Saya sangat senang bertemu dengannya pekan lalu di Jakarta. Kini setelah ada kabar bahwa dia akan bergabung dengan kami, saya sangat senang dia ada di sini,” tuturnya.