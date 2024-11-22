Mantan Pelatih Timnas Malaysia Penakluk Timnas Indonesia Segera Latih Klub Liga 1 2024-2025!

MANTAN pelatih Timnas Malaysia yang pernah menaklukkan Timnas Indonesia U-23 di final SEA Games 2011, Ong Kim Swee, dikabarkan segera melatih klub Liga 1 2024-2025. Kabar itu dimunculkan salah satu media Malaysia, One Football My.

“Datuk Ong Kim Swee ke Liga 1 Indonesia. Salah satu klub besar di Indonesia telah berminat dan kontrak akan diberikan,” tulis One Football My di akun X-nya, @OnefootballM, Jumat (22/11/2024).

(Ong Kim Swee segera latih klub Liga 1 . (Foto: X/@OnefootballM)

Rumor serupa disampaikan Jurnalis Malaysia, T. Avineshwaran. Di akun X-nya @avineshW90, ia mengatakan ada tiga opsi yang mungkin diambil Ong Kim Swee setelah memutuskan mundur dari kursi pelatih klub Liga Super Malaysia, Sabah FC.

“Kembali ke FAM atau mempertimbangkan tawaran dari Thailand atau Indonesia?” tulis @avineshW90.

Ong Kim Swee merupakan salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Malaysia. Ia berandil besar atas kesuksesan sepakbola usia muda Malaysia pada 2009-2017. Ia pernah mengantarkan Harimau Muda (berisikan pemain-pemain Timnas Malaysia U-23) juara Liga 2 Malaysia pada 2009.

Berselang dua tahun, pemain-pemain ini dibawa Ong Kim Swee meraih medali emas SEA Games 2011 setelah menang adu penalti atas tuan rumah Timnas Indonesia U-23. Berselang enam tahun, ia lagi-lagi membawa Timnas Malaysia U-23 ke final SEA Games 2017 Kuala Lumpur, Malaysia.