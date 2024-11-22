Tak Takut Teror Bonek, Gustavo Almeida Ingin Bantu Persija Jakarta Curi Poin dari Markas Persebaya Surabaya

SURABAYA - Gustavo Almeida bertekad mengantarkan Persija Jakarta meraih poin penuh saat melawan Persebaya Surabaya. Pemain asal Brasil itu juga tidak gentar menghadapi teror yang akan diberikan suporter tuan rumah sepanjang laga nanti.

Macan Kemayoran akan bertandang ke markas Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) pada Jumat (22/11/2024) sore WIB. Laga klasik ini merupakan laga pekan ke-11 Liga 1 2024-2025.

Gustavo menyatakan Persija telah mempersiapkan segalanya untuk meredam Persebaya. Eks pemain Arema FC itu juga mengungkapkan seluruh pemain punya tekad yang sama, yakni membawa pulang tiga poin ke Jakarta.

“Persiapan kami untuk melawan Persebaya sudah selesai. Pastinya tim pelatih sudah mempunyai waktu untuk memperbaiki hal-hal yang kurang,” kata Gustavo, dilansir dari situs Persija Jakarta, Jumat (22/11/2024).

“Jadi kami sudah menyiapkan semuanya yang terbaik. Kami akan bermain untuk meraih kemenangan,” sambung pria berusia 28 tahun itu.

Mencuri poin di kandang Persebaya juga bukan hal yang mudah. Terlebih, Stadion Gelora Bung Tomo pastinya akan dipenuhi oleh ribuan Bonek-Bonita yang siap menebar teror sepanjang laga kepada para pemain Persija.