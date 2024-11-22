Jadwal Pekan Ke-12 Liga Inggris 2024-2025: Ada Manchester City vs Tottenham Hotspur hingga Ipswich Town vs Manchester United

JADWAL pekan ke-12 Liga Inggris 2024-2025 menarik untuk diketahui. Sebab dari 10 laga yang akan dimainkan pada akhir pekan ini, ada sejumlah pertandingan seru tercipta, seperti Manchester City vs Tottenham Hotspur, hingga Ipswich Town vs Manchester United.

Seperti yang diketahui, saat ini Man City tengah berusaha bangkit usai terus-terusan menelan kekalahan dari dua laga terakhir mereka di Liga Inggris 2024-2025. Kabar buruknya, tim asuhan Josep Guardiola itu justru berjumpa wakil London, Tottenham.

BACA JUGA: Manchester City Resmi Perpanjang Kontrak Pep Guardiola hingga 2027

Tottenham sejatinya juga kesulitan di papan tengah Liga Inggris musim ini. Terbukti The Lilywhites baru mengoleksi 16 poin hasil dari lima kemenangan, satu imbang, dan lima kekalahan.

Gara-gara hasil itu, Tottenham kini berada di urutan ke-10. Dari posisi klasemen Man City jelas sangat diunggulkan, namun Tottenham nyatanya kerap menyulitkan tim-tim besar di Liga Inggris dan hal itu wajib diwaspadai oleh The Citizens –julukan Man City.

Pada laga lainnya ada juga Manchester United yang bertandang ke markas Ipswich Town, Portman Road, pada Minggu 24 November 2024 malam WIB. Laga tersebut jelas sangat dinanti karena menjadi momen debut Ruben Amorim sebagai kepala pelatih Man United yang baru.

Lantas, akankah Amorim dapat melalui petualangan barunya bersama Setan Merah dengan hasil yang positif? Atau justru menelan kekalahan? Jawabannya akan diketahui pada Minggu besok.