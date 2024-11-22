Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Resmi Perpanjang Kontrak Pep Guardiola hingga 2027

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |06:01 WIB
Manchester City Resmi Perpanjang Kontrak Pep Guardiola hingga 2027
Pep Guardiola resmi memperpanjang kontrak dengan Manchester City (Foto: Manchester City)
A
A
A

MANCHESTER – Manchester City resmi memperpanjang kontrak Pep Guardiola! Pria asal Spanyol itu akan bertugas di Stadion Etihad hingga 30 Juni 2027.

“Pep Guardiola telah menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun dengan Manchester City,” bunyi pengumuman di situs resmi klub, Jumat (22/11/2024).

Pep Guardiola

Dengan demikian, Guardiola akan berada di Man City selama satu dekade sejak tiba pada musim panas 2016. Berbagai kesuksesan telah diraih pria berdarah Catalunya tersebut selama di Cottonopolis -julukan Kota Manchester.

Sejauh ini, Guardiola telah memimpin Man City dalam 490 pertandingan. Ia mencatat persentase kemenangan cukup tinggi yakni 72% atau 353 laga di antaranya.

Sepanjang periode itu, berbagai trofi disumbangkan ke lemari koleksi Man City. Enam trofi Liga Inggris, satu trofi Liga Champions, dua kali Piala FA, empat Piala Liga Inggris, satu Piala Super Eropa, dan satu Piala Dunia Klub, diraih pada kurun 2016-2024.

Perpanjangan kontrak itu jelas disambut baik segenap tim. Presiden klub, Khaldoon Al Mubarak mengatakan, keinginan Guardiola untuk terus berkembang sangat dirasakan oleh Man City.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/51/1649299/kejurnas-pobsi-2025-adu-skill-para-jawara-biliar-indonesia-nonton-di-vision-ufv.webp
Kejurnas POBSI 2025: Adu Skill Para Jawara Biliar Indonesia, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/persija_jakarta_dan_terengganu_fc_menandatangani_m.jpg
Persija Resmi Kolaborasi dengan Klub Malaysia, Langkah Ambisius Menuju Pentas Asia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement