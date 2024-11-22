Manchester City Resmi Perpanjang Kontrak Pep Guardiola hingga 2027

MANCHESTER – Manchester City resmi memperpanjang kontrak Pep Guardiola! Pria asal Spanyol itu akan bertugas di Stadion Etihad hingga 30 Juni 2027.

“Pep Guardiola telah menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun dengan Manchester City,” bunyi pengumuman di situs resmi klub, Jumat (22/11/2024).

Dengan demikian, Guardiola akan berada di Man City selama satu dekade sejak tiba pada musim panas 2016. Berbagai kesuksesan telah diraih pria berdarah Catalunya tersebut selama di Cottonopolis -julukan Kota Manchester.

Sejauh ini, Guardiola telah memimpin Man City dalam 490 pertandingan. Ia mencatat persentase kemenangan cukup tinggi yakni 72% atau 353 laga di antaranya.

Sepanjang periode itu, berbagai trofi disumbangkan ke lemari koleksi Man City. Enam trofi Liga Inggris, satu trofi Liga Champions, dua kali Piala FA, empat Piala Liga Inggris, satu Piala Super Eropa, dan satu Piala Dunia Klub, diraih pada kurun 2016-2024.

Perpanjangan kontrak itu jelas disambut baik segenap tim. Presiden klub, Khaldoon Al Mubarak mengatakan, keinginan Guardiola untuk terus berkembang sangat dirasakan oleh Man City.