BREAKING NEWS: Eks Pemain PSV Eindhoven Mylian Jimenez Gagal Gabung Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |15:00 WIB
BREAKING NEWS: Eks Pemain PSV Eindhoven Mylian Jimenez Gagal Gabung Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong!
Mylian Jimenez gagal gabung Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@mylianjimenez)
A
A
A

EKS pemain Timnas Belanda U-19 dan PSV Eindhoven U-21, Mylian Jimenez, gagal gabung Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kabar itu disampaikan langsung Mylian Jimenez kepada eks pesepakbola Indonesia yang biasa membahas pemain keturunan, Yussa Nugraha.

Dalam pengakuan Mylian Jimenez, dirinya dihubungi langsung orang kepercayaan PSSI yang biasa mengurus pemain keturunan, Fardy Bachdim. Setelah ngobrol dengan Fardy Bachdim, Mylian Jimenez tak bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Mylian Jimenez tidak eligible untuk bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@mylianjimenez)

(Mylian Jimenez tidak eligible untuk bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@mylianjimenez)

Disinyalir, pesepakbola 21 tahun itu tidak eligible untuk membela skuad Garuda. Biasanya seorang pemain tidak eligible karena darah Indonesia yang dimilikinya terlalu jauh.

“Hallo Yussa, kemarin saya dihubungi Fardy Bachdim. Namun, kami sudah mendapatkan kesimpulan bahwa saya tidak bisa membela Timnas Indonesia,” kata Mylian Jimenez kepada Yussa Nugraha, Okezone mengutip dari channel YouTube Yussa Nugraha, Kamis (21/11/2024).

Kabar di atas tentunya sangat disayangkan. Sebab, melihat kebutuhan di skuad Timnas Indonesia saat ini, kehadiran Mylian Jimenez yang biasa beroperasi sebagai gelandang sentral sangat diharapkan.

Ia awalnya dapat diplot berduet dengan Thom Haye. Kolaborasi Mylian Jimenez-Thom Haye dijamin membuat lini sentral Timnas Indonesia menjadi kuat.

