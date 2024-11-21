Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Lawan Australia, Begini Syaratnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |14:22 WIB
Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Lawan Australia, Begini Syaratnya!
Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 2 klasemen sementara Grup C jika menang atas Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Timnas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Namun, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar kondisi di atas terjadi.

Pertama, skuad Garuda mesti menang saat menghadapi Australia. Secara ranking FIFA, Timnas Australia dan Timnas Indonesia memang terpaut jauh, yakni 26 berbanding 125 dunia (terpaut 99 peringkat).

Timnas Indonesia siap tandang ke markas Australia pada Maret 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia siap tandang ke markas Australia pada Maret 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Namun, jika melihat kualitas pemain dan kondisi terkini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tidak kalah dari Australia. Ditambah lagi pada Maret 2025 Timnas Indonesia akan diperkuat pemain-pemain bintang seperti Mees Hilgers, Kevin Diks dan Ole Romeny.

Jairo Riedewald (Royal Antwerp), Tristan Gooijer (PEC Zwolle), dan Miliano Jonathans (Vitesse Arnhem) juga bukan tak mungkin mendapatkan paspor Indonesia di awal Maret 2025. Syarat kedua adalah berharap laga Jepang vs Bahrain dimenangkan tuan rumah.

Secara kualitas permainan Jepang jauh di atas Bahrain. Saat pertemuan pertama di markas Bahrain saja Jepang tampil dominan dan menang 5-0.

Jika menang atas Bahrain, Jepang juga dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga skuad asuhan Hajime Moriyasu ini disinyalir akan berjuang sekuat tenaga mendapatkan poin penuh. Lantas, apa syarat terakhir?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649121/liga-europa-eyg.webp
Hasil Liga Europa: Tanpa Calvin Verdonk, Lille Pesta Gol atas Dinamo Zagreb
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/10/dean_james.jpg
Dean James Dapat Rapor Buruk saat Go Ahead Eagles Digulung Stuttgart 0-4 di Liga Europa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement