Timnas Indonesia Naik ke Posisi 2 Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Lawan Australia, Begini Syaratnya!

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 2 klasemen sementara Grup C jika menang atas Australia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

TIMNAS Indonesia naik ke posisi 2 klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Timnas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025. Namun, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar kondisi di atas terjadi.

Pertama, skuad Garuda mesti menang saat menghadapi Australia. Secara ranking FIFA, Timnas Australia dan Timnas Indonesia memang terpaut jauh, yakni 26 berbanding 125 dunia (terpaut 99 peringkat).

(Timnas Indonesia siap tandang ke markas Australia pada Maret 2025. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Namun, jika melihat kualitas pemain dan kondisi terkini, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- tidak kalah dari Australia. Ditambah lagi pada Maret 2025 Timnas Indonesia akan diperkuat pemain-pemain bintang seperti Mees Hilgers, Kevin Diks dan Ole Romeny.

Jairo Riedewald (Royal Antwerp), Tristan Gooijer (PEC Zwolle), dan Miliano Jonathans (Vitesse Arnhem) juga bukan tak mungkin mendapatkan paspor Indonesia di awal Maret 2025. Syarat kedua adalah berharap laga Jepang vs Bahrain dimenangkan tuan rumah.

Secara kualitas permainan Jepang jauh di atas Bahrain. Saat pertemuan pertama di markas Bahrain saja Jepang tampil dominan dan menang 5-0.

Jika menang atas Bahrain, Jepang juga dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga skuad asuhan Hajime Moriyasu ini disinyalir akan berjuang sekuat tenaga mendapatkan poin penuh. Lantas, apa syarat terakhir?