Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Manfaat yang Bisa Diraih Timnas Indonesia jika AFC Gelar Nations League, Nomor 1 Perbaiki Ranking FIFA Garuda

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |11:43 WIB
4 Manfaat yang Bisa Diraih Timnas Indonesia jika AFC Gelar Nations League, Nomor 1 Perbaiki Ranking FIFA Garuda
Timnas Indonesia bakal terima banyak keuntungan jika AFC Nations League jadi digelar. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

BERBAGAI manfaat yang bisa diraih Timnas Indonesia jika AFC gelar AFC Nations League menarik untuk diulas. Sebab, manfaat ini akan membuat skuad Garuda semakin mendunia.

Seperti diketahui, wacana digelarnya AFC Nations League kembali mencuat. Wacana ini sempat muncul pada 2019 lalu. Namun karena banyak alasan, akhirnya belum sekalipun digelar meski konfederasi lain seperti UEFA dan CONCACAF sudah lebih dulu menggelarnya.

Pada 2024 ini, AFC berencana untuk merilis sebuah turnamen antar negara untuk menggantikan uji coba tidak bermutu di FIFA Matchday bertajuk AFC Nations League. Ajang ini akan serupa dengan UEFA Nations League dengan membagi sejumlah negara ke dalam beberapa divisi sesuai peta kekuatannya.

Nantinya setiap pertandingan AFC Nations League akan digelar di jeda internasional alias FIFA Matchday. Dengan kata lain, juara ajang ini baru akan didapat setelah dua tahun kompetisi.

Jika benar kompetisi antar negara di Asia jadi digelar, maka Timnas Indonesia akan mendapat berbagai manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan, ajang ini akan menjadi tonggak untuk membantu skuad garuda semakin mendunia.

Berikut 4 Manfaat yang Bisa Diraih Timnas Indonesia jika AFC Gelar Nations League:

4. Mengejar kualitas

Timnas Indonesia

Turnamen AFC Nations League akan dimanfaatkan AFC untuk mengurangi pertandingan uji coba tidak bermutu. AFC berharap jika negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur yang cukup tertinggal dari negara-negara di Timur Tengah bisa lebih kompetitif di FIFA Matchday.

Konon, Kualifikasi Pia Dunia 2026 akan menjadi dasar pembagian divisi di AFC Nations League. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak ketiga. Itu artinya, besar kemungkinan, Indonesia akan terhindar dar laga-laga kurang bergengsi seperti melawan Brunei Darussalam, Timor Leste, maupun Myanmar.

Timnas Indonesia lebih berpeluang berhadapan dengan negara kuat seperti China, Oman, Kuwait, dan Qatar. Bahkan, bukan tidak mungkin anak asuh Shin Tae-yong akan berada di satu divisi bersama Jepang, Iran, maupun Korea Selatan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649129/daftar-23-pemain-timnas-indonesia-u22-di-sea-games-2025-diperkuat-4-pesepak-bola-abroad-termasuk-marselino-ferdinan-ouo.webp
Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Diperkuat 4 Pesepak Bola Abroad Termasuk Marselino Ferdinan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/28/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Timnas Indonesia U-22 Berangkat ke Thailand, Pemain Diaspora Menyusul
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement