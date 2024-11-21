4 Manfaat yang Bisa Diraih Timnas Indonesia jika AFC Gelar Nations League, Nomor 1 Perbaiki Ranking FIFA Garuda

Timnas Indonesia bakal terima banyak keuntungan jika AFC Nations League jadi digelar. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

BERBAGAI manfaat yang bisa diraih Timnas Indonesia jika AFC gelar AFC Nations League menarik untuk diulas. Sebab, manfaat ini akan membuat skuad Garuda semakin mendunia.

Seperti diketahui, wacana digelarnya AFC Nations League kembali mencuat. Wacana ini sempat muncul pada 2019 lalu. Namun karena banyak alasan, akhirnya belum sekalipun digelar meski konfederasi lain seperti UEFA dan CONCACAF sudah lebih dulu menggelarnya.

Pada 2024 ini, AFC berencana untuk merilis sebuah turnamen antar negara untuk menggantikan uji coba tidak bermutu di FIFA Matchday bertajuk AFC Nations League. Ajang ini akan serupa dengan UEFA Nations League dengan membagi sejumlah negara ke dalam beberapa divisi sesuai peta kekuatannya.

Nantinya setiap pertandingan AFC Nations League akan digelar di jeda internasional alias FIFA Matchday. Dengan kata lain, juara ajang ini baru akan didapat setelah dua tahun kompetisi.

Jika benar kompetisi antar negara di Asia jadi digelar, maka Timnas Indonesia akan mendapat berbagai manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan, ajang ini akan menjadi tonggak untuk membantu skuad garuda semakin mendunia.

Berikut 4 Manfaat yang Bisa Diraih Timnas Indonesia jika AFC Gelar Nations League:

4. Mengejar kualitas





Turnamen AFC Nations League akan dimanfaatkan AFC untuk mengurangi pertandingan uji coba tidak bermutu. AFC berharap jika negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur yang cukup tertinggal dari negara-negara di Timur Tengah bisa lebih kompetitif di FIFA Matchday.

Konon, Kualifikasi Pia Dunia 2026 akan menjadi dasar pembagian divisi di AFC Nations League. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak ketiga. Itu artinya, besar kemungkinan, Indonesia akan terhindar dar laga-laga kurang bergengsi seperti melawan Brunei Darussalam, Timor Leste, maupun Myanmar.

Timnas Indonesia lebih berpeluang berhadapan dengan negara kuat seperti China, Oman, Kuwait, dan Qatar. Bahkan, bukan tidak mungkin anak asuh Shin Tae-yong akan berada di satu divisi bersama Jepang, Iran, maupun Korea Selatan.