Media Arab Saudi Sebut Gol Marselino Ferdinan Tidak Sah dan Justin Hubner Harusnya Kena Kartu Merah di Babak Pertama

MEDIA asal Arab Saudi, Arriyadiyah menyebut gol pertama Marselino Ferdinan tidak sah dan Justin Hubner seharusnya terkena kartu merah di babak pertama. Media Arab Saudi tersebut menganggap banyak keputusan wasit yang merugikan Arab Saudi dan menguntungkan Timnas Indonesia.

Seperti yang diketahui, Arab Saudi baru saja dipukul Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa 19 November 2024. Dalam matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut, Arab Saudi kalah dengan skor 0-2.

BACA JUGA: Tanggapan Menarik Ivar Jenner soal Penampilan Marselino Ferdinan di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

Dua gol itu diciptakan bintang muda Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan di menit 32 dan 57. Menariknya, media Arriyadiyah merasa gol pertama Marselino di menit 32 tidak sah.

Karena dalam proses serangan balik yang dilancarkan Timnas Indonesia, media Arab Saudi itu menyebut bek Garuda ada yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu di kotak terlarang. Arriyadiyah menilai pemain Arab Saudi, Saud Abdulhamid sudah dilanggar di kotak penali Timnas Indonesia.

Jadi, Arriyadiyah merasa keputusan wasit aneh karena tetap membiarkan permainan berjalan hinga akhirnya Marselino mencetak gol. Media itu juga kesal karena wasit tak mengecek VAR atas gol Marselino tersebut.

“Gol pertama Timnas Indonesia tidak sah karena adanya pelanggaran yang seharusnya penalti untuk Arab Saudi. Saat itu, bek Timnas Indonesia menarik pemain Arab Saudi, Saud Abdulhamid di kotak terlarang. VAR seharusnya dipergunakan,” bunyi pernyataan media Arab Saudi, Arriyadiyah, Kamis (21/11/2024).