Tanggapan Menarik Ivar Jenner soal Penampilan Marselino Ferdinan di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ivar Jenner mengomentari permainan Marselino Ferdinan yang sukses mencetak dua gol dalam kemenangan Garuda atas Arab Saudi. Menurut Ivar, Marselino sukses menjalankan tugasnya dengan baik sehingga Timnas Indonesia pun menang 2-0 atas Arab Saudi di laga keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Skuad Garuda menumpaskan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) malam WIB. Adapun dua gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak lewat brace Marselino pada menit 32 dan 57.

Pemain Oxford United itu benar-benar membuktikan kualitasnya selama pertandingan berlangsung. Torehan dua gol itu sekaligus membawanya keluar sebagai pemain terbaik di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi.

Ivar mengatakan, Marselino sukses menjalankan tugasnya sebagai gelandang serang dengan sangat baik. Dia mampu membuat keseimbangan di tubuh Timnas Indonesia ketika menyerang atau bertahan.

“Saya pikir dia bermain dengan bagus, berhasil menjalankan tugasnya sebagai gelandang serang. Jadi ada keseimbangan di lini tengah antara bertahan ke menyerang, lalu dalam aliran bola,” kata Ivar di Jakarta, dikutip Kamis (21/11/2024).

Ivar mengapresiasi setinggi langit kinerja rekan setimnya itu. Menurutnya, kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi menjadi malam yang sangat luar biasa.