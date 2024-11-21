Shin Tae-yong Panggil Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struick untuk Perkuat Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memanggil Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struick untuk memperkuat skuad Garuda di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Konfirmasi itu disampaikan asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto.

“Ada beberapa pemain dari luar (abroad) yang kita panggil seperti Justin (Hubner), Ivar (Jenner) dan Rafael (Struick). Kita lihat situasinya apakah diizinkan klubnya atau tidak,” kata Nova Arianto.

(Rafael Struick dipanggil Shin Tae-yong untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Seperti yang diungkap Nova Arianto di atas, meski dipanggil tidak ada jaminan Justin Hubner dan kawan-kawan gabung Timnas Indonesia. Sebab, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukanlah turnamen resmi FIFA sehingga klub tidak wajib melepas sang pemain ke tim nasional.

Shin Tae-yong sebelumnya mengonfirmasi menggunakan pemain-pemain yang berusia di bawah 22 tahun untuk mengarungi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sejumlah pemain yang dipanggil pun sudah “di-spill” klubnya masing-masing.

Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan eks pemain andalan Shin Tae-yong saat menangani Timnas Indonesia U-20 pada 2022-2023. Beberapa di antaranya Muhammad Ferarri, Robi Darwis, Kakang Rudianto, Ronaldo Kwateh hingga Hokky Caraka.

Pemain yang baru saja dua kali membobol gawang Arab Saudi, Marselino Ferdinan, juga masuk ke dalam daftar ini. Selain nama-nama di atas, Shin Tae-yong juga memanggil dua pemain senior demi meningkatkan kualitas tim, yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan.