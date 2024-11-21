Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Panggil Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struick untuk Perkuat Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |06:52 WIB
Shin Tae-yong Panggil Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struick untuk Perkuat Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!
Justin Hubner dan Rafael Struick dipanggil Timnas Indonesia untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memanggil Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struick untuk memperkuat skuad Garuda di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Konfirmasi itu disampaikan asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto.

“Ada beberapa pemain dari luar (abroad) yang kita panggil seperti Justin (Hubner), Ivar (Jenner) dan Rafael (Struick). Kita lihat situasinya apakah diizinkan klubnya atau tidak,” kata Nova Arianto.

Rafael Struick dipanggil Shin Tae-yong untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Rafael Struick dipanggil Shin Tae-yong untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Seperti yang diungkap Nova Arianto di atas, meski dipanggil tidak ada jaminan Justin Hubner dan kawan-kawan gabung Timnas Indonesia. Sebab, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukanlah turnamen resmi FIFA sehingga klub tidak wajib melepas sang pemain ke tim nasional.

Shin Tae-yong sebelumnya mengonfirmasi menggunakan pemain-pemain yang berusia di bawah 22 tahun untuk mengarungi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sejumlah pemain yang dipanggil pun sudah “di-spill” klubnya masing-masing.

Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan eks pemain andalan Shin Tae-yong saat menangani Timnas Indonesia U-20 pada 2022-2023. Beberapa di antaranya Muhammad Ferarri, Robi Darwis, Kakang Rudianto, Ronaldo Kwateh hingga Hokky Caraka.

Pemain yang baru saja dua kali membobol gawang Arab Saudi, Marselino Ferdinan, juga masuk ke dalam daftar ini. Selain nama-nama di atas, Shin Tae-yong juga memanggil dua pemain senior demi meningkatkan kualitas tim, yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186230/juan_manuel_lillo_bisa_dijajal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_juanmanuellillo-q4cx_large.jpg
5 Pelatih asal Spanyol yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Bawa Qatar Juara Piala Asia 2019!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648757/skuad-timnas-indonesia-u22-untuk-sea-games-2025-diumumkan-hari-ini-grf.webp
Skuad Timnas Indonesia U-22 untuk SEA Games 2025 Diumumkan Hari Ini?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/12/12/bek_timnas_indonesia_muhammad_ferrari_merayakan_g.jpg
Muhammad Ferarri Siap Bawa Magis Kamboja ke SEA Games Thailand 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement