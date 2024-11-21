Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Sorotan Usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Marselino Ferdinan Ungkap Arti Selebrasi Unik yang Tengah Viral

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |04:00 WIB
Jadi Sorotan Usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Marselino Ferdinan Ungkap Arti Selebrasi Unik yang Tengah Viral
Pemain Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan mengungkapkan apa arti selebrasi uniknya saat melawan Arab Saudi, baik itu duduk di pinggir lapangan sampai gerakan tutup mulut. Menurut gelandang Timnas Indonesia itu, tidak ada makna khusus di balik semua selebrasinya saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi.

Ya, Timnas Indonesia baru saja merebut kemenangan pertama di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda sukses menundukkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (19/11/2024) malam WIB.

Kemenangan itu diraih berkat sepasang gol cantik dari Marselino Ferdinan (32', 57'). Hasil manis ini membuat Skuad Garuda mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam 14 pertemuan terakhir.

Marselino yang menjadi pahlawan kemenangan dalam pertandingan itu sempat berselebrasi dengan menutup mulut usai mencetak gol. Dia mengungkapkan, tak ada maksud negatif dibalik selebrasi tersebut.

Marselino Ferdinan

"Selebrasi tidak ada maksud apa-apa, itu natural saya saja," kata Marselino dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Rabu (20/11/2024).

"Saya biasa lakukan itu di AFC U-23 (Piala Asia U-23 2024), waktu cetak gol lawan Yordania," tambahnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648815/rakernas-pobsi-2025-hary-tanoesoedibjo-lahirkan-keputusan-penting-demi-kemajuan-biliar-indonesia-kna.webp
Rakernas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting demi Kemajuan Biliar Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/muhammad_ferarri.jpg
Ferarri Sebut 2 Lawan Paling Menakutkan di SEA Games 2025, Malaysia Tak Termasuk!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement