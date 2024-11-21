Jadi Sorotan Usai Cetak Gol di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Marselino Ferdinan Ungkap Arti Selebrasi Unik yang Tengah Viral

JAKARTA - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Marselino Ferdinan mengungkapkan apa arti selebrasi uniknya saat melawan Arab Saudi, baik itu duduk di pinggir lapangan sampai gerakan tutup mulut. Menurut gelandang Timnas Indonesia itu, tidak ada makna khusus di balik semua selebrasinya saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi.

Ya, Timnas Indonesia baru saja merebut kemenangan pertama di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda sukses menundukkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (19/11/2024) malam WIB.

Kemenangan itu diraih berkat sepasang gol cantik dari Marselino Ferdinan (32', 57'). Hasil manis ini membuat Skuad Garuda mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam 14 pertemuan terakhir.

Marselino yang menjadi pahlawan kemenangan dalam pertandingan itu sempat berselebrasi dengan menutup mulut usai mencetak gol. Dia mengungkapkan, tak ada maksud negatif dibalik selebrasi tersebut.

"Selebrasi tidak ada maksud apa-apa, itu natural saya saja," kata Marselino dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Rabu (20/11/2024).

"Saya biasa lakukan itu di AFC U-23 (Piala Asia U-23 2024), waktu cetak gol lawan Yordania," tambahnya.