Timnas Bahrain 2 Kali Kena Karma Usai Laga Lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

TIMNAS Bahrain dua kali kena karma usai laga lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka kebobolan secara beruntun di menit-menit injury time babak kedua!

Bahrain gagal mengalahkan Timnas Australia pada laga matchday keenam Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, duel di Stadion Bahrain National Stadium, Manama, Rabu (20/11/20240 dini hari WIB, itu berakhir 2-2.

Australia unggul duluan lewat gol Kusini Yengi di menit pertama. Namun, Bahrain mampu membalikkan keadaan di babak kedua lewat brace kilat Mahdi Abduljabbar (75’, 77’).

Seperti sudah disinggung, kemenangan Bahrain musnah di injury time tepatnya menit keenam. Yengi mencetak gol keduanya di lag aini sekaligus menyelamatkan Australia dari kekalahan!

Bisa dibilang ini merupakan karma bagi Bahrain. Sebelumnya, mereka juga takluk dari Timnas China 0-1 pada Kamis 14 November 2024 malam WIB. Menariknya, gol kemenangan Team Dragons juga dicetak saat injury time lewat Zhang Yuning (90+1’).

Dua gol Australia dan China di injury time itu seakan menjadi karma buruk bagi Bahrain. Sebelumnya, Dilmun Warriors menggagalkan kemenangan Timnas Indonesia di injury time pada 10 Oktober 2024.