HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Tetap Jalankan Evaluasi Besar-besaran meski Timnas Indonesia Raih Kemenangan atas Arab Saudi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |02:00 WIB
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir tetap menjalankan evaluasi besar-besar meski Timnas Indonesia memetik hasil manis saat menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024). Tampaknya evaluasi tetap dibutuhkan terlepas dari kemenangan 2-0 yang baru saja diraih Timnas Indonesia di matchday keenam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut.

Ya, Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia harus tetap berbenah diri meskipun berhasil meraih tiga poin perdana mereka di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Hal itu agar Timnas Indonesia dapat semakin tangguh dalam laga-laga selanjutnya.

"Jadi, tetap (evaluasi)," kata Erick Thohir usai laga, dikutip Kamis (20/11/2024).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh. Jadi, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong turut akan dievaluasi olehnya agar bisa menjaga konsistensi Pratama Arhan dan kolega.

Ketum PSSI, Erick Thohir

"Tadi saya bilang kita semua evaluasi," tambah Erick Thohir.

