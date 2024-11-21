Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rizky Ridho Tuai Pujian Usai Minta Eliano Reijnders Copot Rompi Usai Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |01:00 WIB
Rizky Ridho Tuai Pujian Usai Minta Eliano Reijnders Copot Rompi Usai Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi
Pemain Timnas Indonesia, Eliano Reijnders. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sikap luar biasa kembali ditunjukkan pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho, setelah tampil gemilang membantu Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Bek Persija Jakarta itu tepatnya meminta Eliano Reijnders untuk melepas rompi pemain cadangannya agar biar berbaur dengan para pemain Timnas Indonesia lainnya yang tak memakai rompi tersebut.

Ya, momen tersebut terjadi selepas Timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi 2-0 di laga keenam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Eliano yang tak dimainkan dalam pertandingan itu ikut berselebrasi mengitari lapangan SUGBK usai pertandingan.

Namun, Eliano masih nampak mengenakan rompi cadangan. Ridho yang melihat itu langsung meminta pemain PEC Zwolle tersebut melepas rompinya. Dengan begitu, Eliano nampak seperti pemain lainnya yang mengenakan jersey tandang berwarna putih.

Tentunya, ini merupakan bentuk dukungan bagi Eliano yang sempat dicoret dari skuad utama dalam dua pertandingan sebelumnya. Eliano pun nampak semringah mendapat dukungan dari rekan-rekannya.

Rizky Ridho minta Eliano Reijnders lepaskan rompi pemain cadangan

Momen ini kemudian diabadikan oleh salah satu netizen dan mendapat banyak pujian. Mereka senang melihat senyum Eliano merekah dalam momen hangat tersebut.

"Ridho emang paling care sama teman-temannya," tulis @Rhie****, dikutip dari kolom komentar unggahan akun X @l0vepeachyyy, Kamis (21/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/11/1648725/liverpool-pecat-arne-slot-usai-diluluhlantakkan-psv-eindhoven-qte.webp
Liverpool Pecat Arne Slot usai Diluluhlantakkan PSV Eindhoven?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/mohamed_salah.jpg
Mo Salah Dihujat Fans Setelah Aksi Memalukan Lawan PSV, Liverpool Terpuruk
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement