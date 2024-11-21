Rizky Ridho Tuai Pujian Usai Minta Eliano Reijnders Copot Rompi Usai Timnas Indonesia Menang 2-0 atas Arab Saudi

JAKARTA - Sikap luar biasa kembali ditunjukkan pemain Timnas Indonesia, Rizky Ridho, setelah tampil gemilang membantu Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Bek Persija Jakarta itu tepatnya meminta Eliano Reijnders untuk melepas rompi pemain cadangannya agar biar berbaur dengan para pemain Timnas Indonesia lainnya yang tak memakai rompi tersebut.

Ya, momen tersebut terjadi selepas Timnas Indonesia menumbangkan Arab Saudi 2-0 di laga keenam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Eliano yang tak dimainkan dalam pertandingan itu ikut berselebrasi mengitari lapangan SUGBK usai pertandingan.

Namun, Eliano masih nampak mengenakan rompi cadangan. Ridho yang melihat itu langsung meminta pemain PEC Zwolle tersebut melepas rompinya. Dengan begitu, Eliano nampak seperti pemain lainnya yang mengenakan jersey tandang berwarna putih.

Tentunya, ini merupakan bentuk dukungan bagi Eliano yang sempat dicoret dari skuad utama dalam dua pertandingan sebelumnya. Eliano pun nampak semringah mendapat dukungan dari rekan-rekannya.

Momen ini kemudian diabadikan oleh salah satu netizen dan mendapat banyak pujian. Mereka senang melihat senyum Eliano merekah dalam momen hangat tersebut.

"Ridho emang paling care sama teman-temannya," tulis @Rhie****, dikutip dari kolom komentar unggahan akun X @l0vepeachyyy, Kamis (21/11/2024).