Ivar Jenner Sebut Hal Ini Bikin Arab Saudi Mati Kutu Hadapi Timnas Indonesia

Ivar Jenner menyebut hal ini jadi penyebab Timnas Indonesia menang atas Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Isra Triansyah)

JAKARTA – Ivar Jenner menyebut satu hal yang bikin Timnas Arab Saudi mati kutu saat berjumpa Timnas Indonesia. Aspek tersebut terbukti penting menghasilkan kemenangan 2-0.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ivar mengatakan seluruh pemain saling melengkapi satu sama lainnya dan menampilkan performa terbaik. Jadi, Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan seperti apa yang ditargetkan.

"Saya pikir di laga kemarin semua pemain menaruh fokus penuh di pertandingan,” kata Ivar di FX Sudirman, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

“Semua orang terlihat agresif, saya sangat menyukai itu," imbuh gelandang FC Utrecht U-21 itu.