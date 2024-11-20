Ivar Jenner Bongkar Situasi Ruang Ganti Timnas Indonesia Usai Sikat Arab Saudi 2-0: Justin Hubner Kesal

Ivar Jenner mengungkap kondisi ruang ganti Timnas Indonesia usai menang 2-0 atas Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

JAKARTA – Ivar Jenner membongkar situasi ruang ganti Timnas Indonesia usai menyikat Timnas Arab Saudi 2-0. Menurutnya, Justin Hubner memasang wajah kesal selepas laga.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ivar melihat Justin tampak begitu kesal tidak bisa menuntaskan laga bersama Timnas Indonesia. Sebab, pemain itu diganjar kartu merah oleh wasit di ujung babak kedua.

"Ya, saat saya datang ke ruang ganti, saya saling menatap padanya, dan dia memang sedikit terlihat seperti itu (kesal) karena dia tipe orang yang agresif," kata Ivar di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Pemain berusia 20 tahun menceritakan pemain lainnya begitu kelelahan selepas lawan Arab Saudi. Lantaran, tim asuhan Shin Tae-yong itu berjuang habis-habisan sepanjang 90 menit permainan.