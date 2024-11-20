Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ivar Jenner Bongkar Situasi Ruang Ganti Timnas Indonesia Usai Sikat Arab Saudi 2-0: Justin Hubner Kesal

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |20:38 WIB
Ivar Jenner Bongkar Situasi Ruang Ganti Timnas Indonesia Usai Sikat Arab Saudi 2-0: Justin Hubner Kesal
Ivar Jenner mengungkap kondisi ruang ganti Timnas Indonesia usai menang 2-0 atas Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA – Ivar Jenner membongkar situasi ruang ganti Timnas Indonesia usai menyikat Timnas Arab Saudi 2-0. Menurutnya, Justin Hubner memasang wajah kesal selepas laga.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Arab Saudi berkat Marselino Ferdinan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ivar melihat Justin tampak begitu kesal tidak bisa menuntaskan laga bersama Timnas Indonesia. Sebab, pemain itu diganjar kartu merah oleh wasit di ujung babak kedua.

"Ya, saat saya datang ke ruang ganti, saya saling menatap padanya, dan dia memang sedikit terlihat seperti itu (kesal) karena dia tipe orang yang agresif," kata Ivar di Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Pemain berusia 20 tahun menceritakan pemain lainnya begitu kelelahan selepas lawan Arab Saudi. Lantaran, tim asuhan Shin Tae-yong itu berjuang habis-habisan sepanjang 90 menit permainan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648913/adu-gengsi-di-mexico-premier-padel-2025-memasuki-babak-panas-streaming-di-vision-rpj.webp
Adu Gengsi di Mexico! Premier Padel 2025 Memasuki Babak Panas, Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/27/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija Jakarta vs PSIM Yogyakarta: Mauricio Souza Siapkan Kado Tiga Poin di HUT Ke-97 Macan Kemayoran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement