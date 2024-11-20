Diikuti 20 Tim, Babak Grand Finale SKF Road to Gothia Cup 2025 Siap Digelar di Jakarta

JAKARTA - Penyelenggaraan Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 sudah menuntaskan babak regional. Terdapat 20 tim yang bakal bersaing untuk memperebutkan tiket ke turnamen anyar Gothia Cup 2025.

Seperti diketahui, sebelumnya sudah digelar terlebih dahulu babak regional yang diselenggarakan di enam kota yaituJakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Makassar, dan Pekanbaru. Hasilnya, sebanyak 20 tim sudah memastikan lolos ke babak Grand Finale yang akan digelar di Stadion ASIOP, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 23-24 November 2024.

Tim yang berhasil melaju ke babak Grand Finale dari regional Jakarta adalah ASIOP, Nawasena FC, Cipta Cendikia, serta Labskill. Kemudian dari regional Bandung ada Akademi Persib Cimahi Biru, RMIFA Merah, Star Warriors FA, dan Akademi Persib Cimahi Putih.

Dari regional Surabaya diwakili Diklat Reklamindo Kota Batu, Farfaza FC Kota Surabaya, Diklat Gama Kota Malang, dan FORSGI Sidoarjo. Kemudian ada G Soccer, Diklat Wajar, Mars Merah, dan Mataram Utama dari regional Solo. Untuk wakil dari regional Makassar ada SSB Hasanudin Red dan FORSGI Lamasi, serta wakil regional Pekanbaru adalah Bintang Timur Payakumbuh dan Duri Galaxy Riau.

“Selamat untuk semua tim yang berhasil lolos ke babak Grand Finale di Jakarta. Saya berharap seluruh tim tetap menjunjungtinggi sportivitas saat bertanding di babak Grand Finale karena itu sesuai dengan nilai-nilai positif yang ditanamkan Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025, yaitu Teamwork, Sportsmanship, Fair Play, Leadership, Character Development, serta Friendships. Jadi selamat bertanding di babak Grand Finale,” kata Satheswaran Mayachandran, Presiden Director SKF di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Nantinya, di babak Grand Finale, 20 tim tersebut dibagi dalam empat grup dengan masing-masing grup dihuni 5 tim. Menerapkan sistem setengah kompetisi, juara dan runner-up masing-masing grup lolos ke babak 8 besar. Pada babak 8 besar akan menerapkan sistem gugur hingga final. Durasi pertandingan selama babak Grand Finale ini adalah 2x10 menit.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, menyambut dengan baik gelaran SKF Road to Gothia Cup 2025. Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, ajang ini sangat bermanfaat bagi pembinaan usai muda di Indonesia.

“Ini program yang sangat baik, tanpa ada pembinaan usia mudaseperti ini, tidak ada regenerasi dan Timnas yang kuat di masa depan. Pembentukan usia dini, momentum terciptanyaopportunity, menggantikan para senior-senior di Timnas,” tutur Menpora Dito.

“Saya berterima kasih kepada SKF, Perusahaan besar yang mendukung. Saya berharap SKF, tidak hanya berkontribusi di sepak bola, tetapi membantu di cabor-cabor lainnya di Indonesia. Ke depan, Kemenpora melakukan terobosan dengan menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi memberikankontribusi kepada olahraga Indonesia. Semoga hal ini bisa terwujud,” tambahnya.