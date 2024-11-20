Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sindiran Menohok Masyarakat Indonesia Usai Justin Hubner Dikartu Merah Lawan Arab Saudi: Jangan Sok Jagoan!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |12:39 WIB
Sindiran Menohok Masyarakat Indonesia Usai Justin Hubner Dikartu Merah Lawan Arab Saudi: Jangan Sok Jagoan!
Justin Hubner kena kartu merah di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: Instagram/justinhubner5)
A
A
A

MASYARAKAT Indonesia berikan sindiran menohok usai Justin Hubner dikartu merah saat lawan Arab Saudi. Bahkan, ada netizen yang mengatai sang pemain dengan kalimat ‘Jangan sok jagoan’.

Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan perdana di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/20240 malam WIB, skuad Garuda sukses menggasak Arab Saudi dengan skor 2-0 pada matchday keenam Grup C tersebut.

Sepasang gol Timnas Indonesia ini semuanya diborong oleh wonderkid berusia 20 tahun, Marselino Ferdinan. Gelandang asal klub Oxford United itu mencetak brace ke gawang Green Falcons pada menit ke-32 dan menit ke-57.

Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia sukses naik ke posisi ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad garuda mengoleksi 6 poin, sama halnya dengan 3 tim lainnya, yakni Arab Saudi, China, dan Bahrain yang mengekor di belakang.

Justin Hubner

Sayangnya, kemenangan Jay Idzes semalam harus dibayar mahal dengan Justin Hubner yang diganjar kartu merah oleh wasit. Pemain Wolverhampton Wanderers terkena dua kartu kuning yang membuatnya diusir oleh wasit Rustam pada menit ke-89.

Ini menjadi kartu merah pertama yang didapat Hubner selama membela Timnas Indonesia di ajang resmi. Namun, dua kartu kuning semalam menjadikan dirinya sudah mengoleksi 4 kartu kuning selama bermain di tim nasional.

Tak ayal, nama Justin Hubner menuai kritikan tajam dari para netizen pendukung Timnas Indonesia di media sosial. Bahkan, ada pula yang menyebut Hubner sebagai pemain sok jagoan.

Halaman:
1 2 3
      
