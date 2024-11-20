Al Nassr Disarankan Beli Marselino Ferdinan demi Kalahkan Al Hilal yang Dihuni Banyak Pemain Timnas Arab Saudi

AL NASSR yang diperkuat Cristiano Ronaldo tak kunjung mengalahkan Al Hilal yang dihuni banyak personel Timnas Arab Saudi. Apakah ini waktunya Al Nassr mendaratkan pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan untuk menumbangkan Al Hilal?

Semalam, Marselino Ferdinan menjadi bintang kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marselino Ferdinan keluar sebagai pemain terbaik di laga tersebut karena memborong semua gol skuad Garuda, tepatnya di menit 32 dan 57.

(Momen Marselino Ferdinan membobol gawang Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Kelar pertandingan, sanjungan masif diterima Marselino Ferdinan, salah satunya dari akun TikTok @ariefgolang. Selain menyanjung Marselino Ferdinan, akun ini heran kepada Al Nassr yang tak pernah mengalahkan Al Hilal dalam beberapa tahun terakhir.

Padahal, mayoritas skuad Al Hilal merupakan penghuni Timnas Arab Saudi, tim yang ditumbangkan Timnas Indonesia semalam. Dari starting XI yang diturunkan pelatih Timnas Arab Saudi Herve Renard semalam, enam di antaranya merupakan personel Al Hilal.

Sebanyak enam pemain yang dimaksud adalah Hassan Al-Tambakti, Ali Al Bulayhi, Yasser Al Shahrani, Nasser Al Dawsari, Mohammed Kano dan Mohammed Al Qahtani. Kemudian di babak kedua ada Abdullah Al Hamdan yang masuk menggantikan Mohammed Al Qahtani. Jika ditotal ada tujuh pemain Al Hilal yang turun di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi.

“Ada 7 pemain Al Hilal yang lawan Indonesia abangku, ternyata enggak keras-keras amat kok. Tapi, kok Al Nassr susah kali menang gitu (lawan Al Hilal). Apa jangan-jangan Al Nassr kudu beli Marselino dulu baru bisa menang,” kata akun TikTok @ariefgolang.