Kisah Shin Tae-yong, Satu-satunya Pelatih yang Bikin Timnas Indonesia Tak Terkalahkan Lawan Arab Saudi

KISAH Shin Tae-yong menarik untuk diulas. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan tersebut sukses menjadi satu-satunya pelatih yang bikin Timnas Indonesia tak terkalahkan lawan Arab Saudi dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Terbaru, Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi di laga keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di hadapan lebih dari 70 ribu suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) malam, skuad Garuda sukses mencukur Green Falcon dengan skor 2-0.

Sepasang gol Timnas Indonesia ini dicetak oleh wonderkid yang menjadi salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong, Marselino Ferdinan.

Berkat kemenangan semalam, maka Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama dan satu-satunya yang bikin Timnas Indonesia tak terkalahkan dari Arab Saudi. Sebab, di pertemuan sebelumnya, Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi di Jeddah pada 06 September 2024 lalu.

Di laga itu, Timnas Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol Sandy Walsh yang membelokkan sepakan Ragnar Oratmangoen. Kemudian Arab menyamakan kedudukan melalui sepakan Musab Al Juwayr yang tidak sengaja dibelokkan oleh Calvin Verdonk.

Berbeda dengan saat bertanding di Arab, Taktik yang dipakai Shin Tae-yong untuk melawan skuad asuha Herve Renard semalam jauh lebih matang. Meski kalah penguasaan bola, namun dari segi peluang skuad garuda sama sekali tidak kalah.

Marselino Ferdinan dan kawan-kawan banyak sekali melahirkan peluang emas yang hampir membuahkan gol. Meski begitu, hanya dua gol yang bisa dilesakkan Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi.