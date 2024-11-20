Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Shin Tae-yong, Satu-satunya Pelatih yang Bikin Timnas Indonesia Tak Terkalahkan Lawan Arab Saudi

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |12:07 WIB
Kisah Shin Tae-yong, Satu-satunya Pelatih yang Bikin Timnas Indonesia Tak Terkalahkan Lawan Arab Saudi
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH Shin Tae-yong menarik untuk diulas. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan tersebut sukses menjadi satu-satunya pelatih yang bikin Timnas Indonesia tak terkalahkan lawan Arab Saudi dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Terbaru, Shin Tae-yong sukses membawa Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi di laga keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bertanding di hadapan lebih dari 70 ribu suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) malam, skuad Garuda sukses mencukur Green Falcon dengan skor 2-0.

Sepasang gol Timnas Indonesia ini dicetak oleh wonderkid yang menjadi salah satu pemain kesayangan Shin Tae-yong, Marselino Ferdinan.

Berkat kemenangan semalam, maka Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama dan satu-satunya yang bikin Timnas Indonesia tak terkalahkan dari Arab Saudi. Sebab, di pertemuan sebelumnya, Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi di Jeddah pada 06 September 2024 lalu.

Timnas Indonesia vs Arab Saudi (Aldhi Chandra/MPI)

Di laga itu, Timnas Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol Sandy Walsh yang membelokkan sepakan Ragnar Oratmangoen. Kemudian Arab menyamakan kedudukan melalui sepakan Musab Al Juwayr yang tidak sengaja dibelokkan oleh Calvin Verdonk.

Berbeda dengan saat bertanding di Arab, Taktik yang dipakai Shin Tae-yong untuk melawan skuad asuha Herve Renard semalam jauh lebih matang. Meski kalah penguasaan bola, namun dari segi peluang skuad garuda sama sekali tidak kalah.

Marselino Ferdinan dan kawan-kawan banyak sekali melahirkan peluang emas yang hampir membuahkan gol. Meski begitu, hanya dua gol yang bisa dilesakkan Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/27/51/1648797/ganda-putra-indonesia-raymondjoaquin-disebut-calon-penerus-the-minions-tkv.webp
Ganda Putra Indonesia Raymond/Joaquin Disebut Calon Penerus The Minions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Super Ketat, PSSI Uji 5 Kandidat dengan Daftar Pertanyaan Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement