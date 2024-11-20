Kata-Kata Haru Masyarakat Belanda Usai Timnas Indonesia Kalahkan Arab Saudi 2-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026

KATA-kata haru masyarakat Belanda usai Timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi 2-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Mereka turut bergembira melihat kesuksesan Timnas Indonesia meraih kemenangan penting yang menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Ya, hasil manis diraih Timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dalam matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga seru itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Tampil di hadapan suporter yang memadati SUGBK, para pemain Timnas Indonesia bekerja ciamik dan penuh percaya diri. Mereka pun menang 2-0 berkat gol Marselino Ferdinan pada menit 32 dan 57.

Kemenangan ini diketahui langsung mendongkrak posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara Grup C. Skuad Garuda langsung naik posisi dari urutan keenam menjadi kini menempati posisi ketiga dengan koleksi 6 poin.

Tak ayal, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 pun terjaga. Diketahui, tim yang menduduki posisi 1 dan 2 pada klasemen akhir nantinya langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjalanan ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kesuksesan Timnas Indonesia ini turut disambut gembira masyarakat Belanda. Mereka bahkan turut mendoakan skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.