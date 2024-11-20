Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Melesat ke Peringkat 125 Dunia, Dekati Vietnam dan Jauhi Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |11:49 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Melesat ke Peringkat 125 Dunia, Dekati Vietnam dan Jauhi Malaysia!
Timnas Indonesia naik ke peringkat 125 dunia setelah menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Rabu (20/11/2024) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia naik dua peringkat lagi dari posisi 127 ke 125 dunia setelah hasil buruk yang dialami Sierra Leone dan Kongo dini hari tadi.

Sierra Leone kalah 0-2 dari Zambia di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025, Rabu (20/11/2024) dini hari WIB. Kekalahan ini membuat Sierra Leone kehilangan 9,49 poin di ranking FIFA dan membuat mereka turun posisi dari peringkat 121 ke 129 dunia.

Timnas Indonesia naik ke peringkat 125 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Timnas Indonesia naik ke peringkat 125 dunia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sementara Kongo kalah 0-1 dari Uganda juga di Kualifikasi Piala Afrika 2025. Akibat kekalahan ini Uganda kehilangan 9,71 poin dan turun dari peringkat 120 ke 128 dunia.

Menurunnya dua negara di atas menguntungkan Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia naik lima posisi dari peringkat 132 ke 127 dunia setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di lanjutan matchday keenam Grup C, Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia naik lima posisi karena mendapatkan tambahan 19,16 poin di ranking FIFA. Sekarang, Timnas Indonesia naik dua posisi lagi dari peringkat 127 ke 125 dunia seiring menurunnya Kongo dan Sierra Leone.

Di kawasan Asia Tenggara, Timnas Indonesia masih menempati posisi tiga di bawah Thailand (97) dan Vietnam (117). Vietnam saat ini mengoleksi 1,161.11 angka, unggul sekira 26 poin dari Timnas Indonesia (1,135.10 poin).

