Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di RCTI akan diulas dalam artikel ini. Ajang itu sendiri akan mulai dilakoni Timnas Indonesia pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harus segera mengalihkan fokusnya usai mengaruhi 2 laga di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, dia akan fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk berlaga di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024.

Shin Tae-yong sendiri diketahui memutuskan menurunkan pemain U-22 pada ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Dia tak menurunkan para pemain senior yang biasa mengisi skuad utama karena ajang ini tak masuk agenda FIFA.

Alhasil, para pemain langganan membela Timnas Indoneisa yang sebagian besar abroad ke Eropa diyakini takkan dilepas klubnya. Mereka akan fokus memperkuat klubnya menghadapi laga demi laga.

Meski hanya menurunkan skuad U-22, Timnas Indonesia dipastikan tetap tangguh. Sebab, para pemain muda terbaik Tanah Air dipanggil Shin Tae-yong. Di antaranya, ada Kadek Arel, Kakang Rudianto, Cahya Supriadi, Hokky Caraka, Robi Darwis, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Tak hanya itu, sejumlah pemain abroad juga dipastikan bakal turut memperkuat skuad Garuda. Bahkan, kabarnya sosok Marselino Ferdinan yang baru saja jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini siap berlaga.