HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan Tambahan yang Ditunggu Aksinya di Laga Timnas Indonesia vs Australia pada Maret 2025, Nomor 1 Sudah Foto Bareng Erick Thohir

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |08:30 WIB
3 Pemain Keturunan Tambahan yang Ditunggu Aksinya di Laga Timnas Indonesia vs Australia pada Maret 2025, Nomor 1 Sudah Foto Bareng Erick Thohir
Pemain keturunan Indonesia, Jairo Riedewald. (Foto: Instagram/royal_antwerp_fc)
A
A
A

ADA 3 pemain keturunan tambahan yang ditunggu aksinya di laga Timnas Indonesia vs Australia pada Maret 2025. Ketiga pemain itu merupakan para pemain keturunan Indonesia yang bisa dilirik PSSI dan dinaturalisasi.

Karena laga melawan Australia masih tahun depan, maka PSSI bisa memiliki waktu yang panjang untuk menyelesaikan proses naturalisasi para pemain yang ingin memperkuat Timnas Indonesia. Beberapa nama pun ditunggu aksinya oleh netizen. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Keturunan Tambahan yang Ditunggu Aksinya di Laga Timnas Indonesia vs Australia pada Maret 2025:

3. Jairo Riedewald

Jairo Riedewald

Menurut laporan pengamat sepakbola Tanah Air, Haris Pardede, ada pemain lain yang akan menjalani proses naturalisasi dengan Kevin Diks. Salah satunya adalah Jairo Riedewald (Royal Antwerp FC).

“Info salaman Kevin Diks dengan Ketum PSSI Erick Thohir sebenarnya sudah saya terima sekitar tiga minggu yang lalu. Kevin Diks akan dinaturalisasi dengan dua nama lainnya, yakni Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald,” kata Bung Harpa -sapaan akrab Haris Pardede-, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, pada Oktober 2024 lalu.

“Saya kurang tahu persis kenapa Kevin Diks yang baru datang dan mungkin yang 2 lain akan menyusul. Sekali lagi, informasi ini saya dapat sumber yang terpercaya,” tambah Bung Harpa.

Sayangnya, ketika Kevin Diks sudah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), Jairo justru belum ada tanda bakal dinaturalisasi. Padahal banyak fans Garuda yang menantikan Jairo.

Halaman:
1 2
      
