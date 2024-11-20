Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bantai Myanmar 7-0, Timnas Futsal Putri Indonesia Amankan Tiket ke Perebutan Peringkat Ketiga di ASEAN Womens Futsal Championship 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |05:32 WIB
Timnas Futsal Putri Indonesia amankan tiket ke perebutan peringkat ketiga di ASEAN Womens Futsal Championship 2024. (Foto: FFI)
MANILA – Kemenangan penting telah diraih Timnas Futsal Putri Indonesia atas Myanmar di matchday ketiga ASEAN Women’s Futsal Championship 2024. Pasalnya berkat membantai Myanmar dengan skor 7-0, Timnas Futsal Putri Indonesia sukses mengamankan satu tempat di perebutan peringkat ketiga turnamen tersebut.

Bermain di PSC PhilSports Arena, Manila, Filipina, Selasa 20 November 2024, pasukan Garuda Pertiwi tampil luar biasa. Setelah sempat menelan kekalahan di dua laga awal, Timnas Futsal Putri Indonesia mampu bangkit hingga menang dengan skor besar.

Pada babak pertama, Timnas Putri memimpin dengan skor 3-0, menunjukkan dominasi sejak awal pertandingan. Di babak kedua, skuad asuhan Coach Arif Kurniawan menambah empat gol lagi, mengunci kemenangan dengan skor akhir 7-0.

Fitri Rosdian tampil gemilang dan dinobatkan sebagai Woman of the Match berkat kontribusi besar dalam permainan tim. Kapten Timnas Putri, Novita Murni menyampaikan rasa syukurnya dan berterima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada Timnas Putri Indonesia.

Timnas Futsal Putri Indonesia

“Alhamdulillah, pertandingan hari ini kita bisa bangkit dari kekalahan di laga sebelumnya. Terima kasih atas doa dan dukungan semuanya. Dukung terus Timnas Putri Indonesia!” kata Fitri Rosdian, mengutip dari rilis Federasi Futsal Indonesia (FFI), Rabu (20/11/2024).

Halaman:
1 2
      
